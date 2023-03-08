5 найкращих сортів моркви для вирощування в Україні, які дають багатий врожай

Морква – це незамінний овоч в нашому раціоні, який містить багато корисних речовин і вітамінів. У світі існує безліч сортів моркви, але ми розглянемо кілька кращих сортів, які підходять для вирощування в Україні.

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Сорт "Червона бояриня"

Цей сорт моркви має насичений червоний колір, який не тільки приваблює око, але і свідчить про високий вміст корисних речовин, таких як лікопін, бетакаротин і антоціаніни. Вона дуже солодка і соковита, тому часто використовується для соків та салатів.

Сорт "Нантська"

Цей сорт моркви є дуже популярним в Україні. Вона має коротку форму, тому добре підходить для вирощування в городах з важкими глинистими ґрунтами. Її плоди мають приємний солодкий смак і високий вміст каротину.

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Сорт "Короткостигла"

Цей сорт моркви також має коротку форму, тому вона добре росте на глинистих ґрунтах. Вона дуже солодка і має високий вміст каротину. Її плоди мають діаметр близько 3-4 см, тому їх легко виривати з ґрунту.

Сорт "Данверська"

Цей сорт моркви має великий коренеплід і високий вміст каротину. Вона має дуже гарний смак і добре зберігається в приміщенні з низькою вологою.

Сорт "Скороплідна"

Цей сорт моркви має коротку форму і ранні терміни дозрівання. Її плоди мають високий вміст каротину і солодкий смак. Вона добре росте у відкритому ґрунті.

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