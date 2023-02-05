5 народних способів виміряти температуру тіла без градусника

Виміряти температуру тіла з точністю до десятих градуса без інструментів неможливо, але навіть побутові термометри можуть показувати температурне значення з похибкою.

Але, як правило, висока точність при вимірюванні температури тіла не дуже то і потрібна. Достатньо з'ясувати, чи є лихоманка, тобто коли температура вище 38 °C, адже саме вона вважається одним із ключових симптомів при діагностиці різних захворювань.

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Є 5 основних порад, які допоможуть приблизно виміряти температуру тіла. Окремо ці методи не дадуть точного "діагнозу", але разом можуть замінити термометр, якщо його немає під рукою.

Торкніться лоба, при лихоманці він стає гарячим. Щоб не помилитися, не перевіряйте, чи є у вас жар самостійно. Ваші руки також можуть бути гарячими, тому ви не відчуєте підвищену температуру. Використовуйте задню сторону долоні, де шкіра чутливіша до температури. Перед перевіркою переконайтеся, що у приміщенні не надто спекотно та не надто холодно. Якщо рука замерзла, чоло може здатись дуже теплим, і навпаки, якщо рука дуже тепла, то можна легко не помітити жар; Торкніться грудей або спини. Так само використовуйте тильну сторону долоні, і якщо груди чи спина здаються гарячими, швидше за все, у людини лихоманка; Перевірте колір обличчя. Почервонілі щоки – це ще одна вірна ознака, яку беруть до уваги лікарі. Оцінювати колір обличчя варто, тільки якщо людина перебуває у спокої. При активному русі або відразу після фізичних навантажень щоки теж можуть почервоніти, і це буде скоріш за все не через підвищену температуру; Виміряйте пульс. Нормальна частота серцевих скорочень у дорослих та дітей старше 10 років – 60-100 ударів за хвилину. У дошкільнят нормальний пульс не перевищує 120 ударів, у дітей віком від року до двох – 130, а у немовлят до року – 160. Як показують дослідження, при лихоманці серце б'ється швидше. Кожні 8-10 циклів серцебиття понад норму дозволяють запідозрити, що температура тіла підвищилася на один градус; Проаналізуйте самопочуття. Підвищена температура зазвичай супроводжується іншими характерними симптомами, які відчуває хвора людина, тому не варто нехтувати цією інформацією.

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Головними симптомами лихоманки є:

Жар – людині здається, ніби вона "горить";

– людині здається, ніби вона "горить"; Озноб – попри внутрішній жар, люди з лихоманкою часто тремтять від холоду. Хоча температура повітря у приміщенні при цьому буває нормальною чи навіть підвищеною;

Виражена слабкість – підвищена сонливість чи просто серйозна втома;

– підвищена сонливість чи просто серйозна втома; Сильне потовиділення – у людини з лихоманкою шкіра нерідко здається липкою та вологою на дотик;

– у людини з лихоманкою шкіра нерідко здається липкою та вологою на дотик; Погане самопочуття – люди не завжди можуть описати, що саме їх турбує, при цьому загальний стан говорить сам за себе;

– люди не завжди можуть описати, що саме їх турбує, при цьому загальний стан говорить сам за себе; Нудота – слабка або дуже сильна;

– слабка або дуже сильна; Головний біль – ще один частий симптом при лихоманці.

Гарячка може сигналізувати про справді небезпечні захворювання, тому якщо ви виявили декілька ознак лихоманки, терміново дзвоніть терапевту, якщо припускаєте жар і при цьому спостерігаєте такі симптоми:

ригідність потиличних м'язів шиї, коли людина не може повернути чи нахилити голову;

сплутана свідомість;

різкі зміни в емоційному стані, наприклад, яскраво виражену тривожність або дратівливість;

висип будь-якого виду, що розповсюджується по тілу;

фотофобію, тобто болючі відчуття в очах при погляді на світло;

зневоднення, його можна припустити по темному кольору сечі, очам, що запали, відсутності сліз при плачі;

судоми.

Також проконсультуватися з лікарем потрібно, якщо лихоманку не виходить збити за допомогою жарознижувальних препаратів на основі парацетамолу або ібупрофену, або якщо гарячка зберігається понад 5 днів.

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