Що не можна робити, щоб не втратити корисні властивості чаю з лимоном

Багато людей полюбляють пити чай з лимоном. Так він стає смачнішим та надає організму енергію, а також насичує його вітамінами і масою поживних речовин. Лимон підсилює тонізуючі властивості чаю, а танін і вітамін C забезпечують підбадьорливий ефект і борються з першими симптомами застуди.

Однак, щоб напій не втратив усі корисні властивості, при його приготуванні потрібно знати одну важливу річ. Якщо лимон потрапляє у киплячу воду, то він втрачає свої поживні властивості, випаровуються вітамін С і ферменти, а напій стає звичайним чаєм зі смаком лимону.

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Просто відрізавши шматочок лимона і поклавши його в уже приготовлений напій, ви позбавляєте себе всієї повноти смаку чаю з лимоном. Найбільш цінною частиною лимона є цедра, її не варто зрізати. У ній міститься не тільки корисні речовини, але і приголомшливі смакові якості.

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Якщо не хочете вживати магазинні лимони з цедрою, тоді фрукт треба правильно обробити. Для цього помістіть лимон в ємність з водою і залиште його там на 10 хвилин. Потім візьміть чисту губку, поверніть жорсткою стороною і починайте обробку. Після чого видаліть залишки рідини за допомогою паперового рушника, зафіксуйте лимон плівкою і відправте на ніч в морозильну камеру.

Вранці подрібніть цілий фрукт на тертці і знову заморозьте його в формочках для льоду. Вже через кілька годин ви зможете влаштувати з таким лимоном дуже смачне, а, головне, корисне чаювання.

Крім того, слід зазначити, що не варто довго зберігати розрізаний лимон, адже вітамін C реагує на світло і кисень. Порізаний лимон, який довго перебуває на повітрі, втрачає свою вітамінну цінність.

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