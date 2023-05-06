5 ознак того, що на вас пристріт через заздрісників

Негативні думки, враження невблаганної невдачі, життя в атмосфері, що насичена поганими настроями, і перебування в оточенні заздрісників можуть змусити вас задуматися, чи не стали ви жертвою пристріту. Прокляття можуть вплинути на здоров'я, життєву позицію і призвести до відсторонення, поганої вібраційної енергії та незвичайного погіршення мотивації.

Для боротьби з прокляттям можна застосувати ритуал захисту, щоб знайти спокійне та гармонійне життя. Якщо ви думаєте, що перебуваєте під впливом лихого ока, є п'ять важливих ознак, які це підтвердять або спростують.

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Як дізнатися, чи не кинув на вас лихе око?

1. Порушення сну. Недосип небезпечний для здоров'я. Однак деякі люди сплять по 9, 10 або 12 годин і відчувають постійну втому. Насправді надмірна сонливість і відчуття виснаження після повноцінного сну можуть бути ознакою лихого ока.

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2. Предмети, які несподівано ламаються. Якщо ваші речі постійно ламаються або псуються, це може означати, що хтось погано ставиться до вас. Заздрість істоти може зробити вас незграбним і підштовхнути до раптових жестів. Деякі звичайні предмети, такі як мобільні телефони, комп'ютери або планшети, особливо піддаються пристріту.

3. Часті недогляди. Скільки б ви не нагадували на телефоні чи не записували свій розклад у блокнот, ви забуваєте, що мали зробити? Велика ймовірність того, що ви потрапили під вплив лихого ока. Ставши жертвою лихого ока та ревнощів інших, ви можете спричинити когнітивні розлади та змінити пам’ять. Однак розумніше проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що ці порушення не викликані поганим самопочуттям.

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4. Повторювані жести і слова. Якщо ви постійно розповідаєте одні й ті самі історії, у вас повторюються рухи та жести, вам може не пощастити мати шкідливі вібрації навколо себе. Дійсно, люди зі злим оком повторюють слова та жести, але не усвідомлюють цього.

5. Магніт невдачі. Все, за що ви беретеся як план на майбутнє, здається, не втілюється в життя, і у вас виникає відчуття, що на вас напало прокляття. Не кажучи вже про численні проблеми зі здоров’ям, які ви маєте.

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