53 людини загинуло: у Тибеті стався потужний землетрус (фото)

У південно-західному регіоні Китаю, в Тибеті, поблизу кордону з Непалом, стався потужний землетрус, який забрав життя 53 людей і призвів до поранень ще 62 осіб. За повідомленням, епіцентр землетрусу знаходився в повіті Тінгрі, що належить до Тибетського автономного району Китаю.

Геологічна служба США (USGS) зафіксувала землетрус магнітудою 7,1 о 9:05 ранку за місцевим часом. Після основного поштовху спостерігалися численні афтершоки. Про це пише CNN.

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Згідно з даними державного агентства Сіньхуа, в окрузі Тінгрі пошкоджено понад 1 000 будинків. Поштовхи відчувалися не лише в Китаї, але й у Непалі та північних регіонах Індії.

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав владу зробити все можливе для порятунку постраждалих, мінімізації кількості жертв і надання допомоги людям, які втратили житло.

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