53 человека погибли: в Тибете произошло мощное землетрясение (фото)

В юго-западном регионе Китая, в Тибете, вблизи границы с Непалом, произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 53 человек и привело к ранениям еще 62 человек. По сообщению, эпицентр землетрясения находился в уезде Тингри, принадлежащего Тибетскому автономному району Китая.

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1 в 9:05 утра по местному времени. После основного толчка наблюдались многочисленные афтершоки. Об этом пишет CNN.

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Согласно данным государственного агентства Синьхуа, в округе Тингри повреждено более 1000 домов. Толчки ощущались не только в Китае, но и в Непале и северных регионах Индии.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал власти сделать все возможное для спасения пострадавших, минимизации количества жертв и оказания помощи потерявшим жилье людям.

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