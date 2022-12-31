6 головних критеріїв, які допоможуть обрати новий якісний смартфон

Купуючи новий телефон, ви повинні враховувати безліч різних нюансів. Якщо ви добре знаєтеся на технічних характеристиках, і стежите за актуальними новинами, то, ймовірно, з легкістю зможете вибрати необхідний гаджет. Але решта покупців може помилково вибрати смартфон, звертаючи увагу лише на дизайн або помітивши гарну рекламу. Давайте розбиратися, на що варто звернути увагу при виборі нового смартфона, щоб не витратити гроші даремно і залишитися задоволеними.

Насамперед, варто відповісти собі на запитання: для чого саме вам потрібен смартфон?

Якщо ви волієте дивитися багато відео та фільмів, то варто звернути увагу на смартфон з досить потужним процесором та великим дисплеєм.

Якщо ви фотолюбитель, то приділіть увагу камері, і не забудьте про великий обсяг пам'яті.

Ну а якщо ви ігроман, то тут потрібно розглядати варіанти не тільки з потужним процесором, а також звернути увагу на автономність батареї.

А якщо вам необхідний смартфон для більш простих дій, таких як: дзвінки, відправка повідомлень і спілкування в месенджерах, або соціальних мережах, то не варто витрачати великі суми на смартфон з великою кількістю сучасних функцій.

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Бренд смартфона

Варто звернути увагу на виробника смартфонів. Справа в тому, що широко відомі бренди, давно працюють на ринку, як правило, дорожать своєю репутацією і для виробництва смартфонів використовують тільки якісні компоненти. Це дає гарантію безпечного використання і довшого терміну служби смартфона.

Такі компанії лояльно ставляться до клієнтів і якщо виникли питання по гарантії, вони простіше зможуть обміняти смартфон або відремонтувати його з оригінальними запчастинами.

Такі серйозні бренди досить довго підтримують свої смартфони, тобто вони надсилають на них оновлення операційної системи і оновлення безпеки. Ці виробники добре оптимізують систему і не навантажують її зайвими функціями. Завдяки чому, смартфони працюють плавніше, швидше і з найменшою кількістю "глюків".

Пам'ять

У жодному разі не варто вибирати моделі телефону з найменшою пам'яттю. Адже, наприклад, внутрішня пам'ять використовуватиметься для зберігання мультимедійних файлів, додатків, файлів та повідомлень з месенджерів і лише. Якщо ви не плануєте встановлювати багато ігор, знімати довгі відео та робити багато фото, то можна вибрати варіант із середнім об'ємом пам'яті. Зазвичай багатьом користувачам цілком достатньо обсягу від 64 до 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ну а якщо ви любите фото, відео та ігри, варто розглядати смартфони на 256 чи навіть на 512 ГБ.

Не варто забувати і про оперативну пам'ять, адже це енергозалежна частина системи, де під час роботи вашого гаджета зберігаються коди програм, вхідні, вихідні та проміжні дані, обробкою яких займається процесор. Чим більше ГБ ОЗУ, тим більше процесів одночасно зможе обробити телефон. Оперативну пам'ять збільшити не можна, тому на ній заощаджувати точно не потрібно.

Камера

Є помилкова думка, що чим більше камери мегапікселів, тим краще виходять фотографії. Але насправді кількість мегапікселів може вплинути на те, на якому екрані ви переглядатимете фото. Звичайно, якщо у вас у планах друк великих плакатів, то тут велика кількість мегапікселів буде дуже доречною.

Якщо ви плануєте використовувати смартфон для соціальних мереж і фото для себе, варто звернути увагу на такі параметри: які є вбудовані режими зйомки, кількість камер і сенсорів, оптична стабілізація, автофокус і також розмір матриці. Зараз більшість виробників встановлюють на смартфонах кілька камер, кожна з яких призначена для виконання певного завдання. До речі, дуже велика увага приділяється і обробці фото – вона може бути як вбудованою, так і може бути запропонована як стандартна програма.

Якщо ви не фотограф чи блогер, то можна не гнатися за великою кількістю камер та пікселів, відповідно і вартість такого гаджета буде у середньому ціновому сегменті.

Батарея

Як і з мегапікселями, так і з батареєю багатьох можуть збити цифри. Автономність смартфона залежить не тільки від батареї, але і від процесора, дисплея та оптимізації прошивки. Енерговитрати екрану безпосередньо залежать від частоти оновлення, яка встановлена яскравість, а також роздільна здатність.

А на енергоспоживання чіпсету впливає його продуктивність. Для того, щоб приблизно оцінити автономність гаджета, необхідно врахувати технічний процесор, який вимірюється в нанометрах. Чим він менший, тим чіпсет споживатиме менше енергії.

Аксесуари та сумісність

Багато нових гаджетів зараз можуть бути пов'язані між собою. Смартфон може "не коннектитися" з вашими старими навушниками, або якщо ви розглядаєте як новий смартфон iPhone, а користуєтеся розумним будинком Xiaomi, то відповідно використовувати все разом у вас вже не вийде.

Додаткові параметри

Щоб смартфон був максимально зручним у використанні та багатофункціональним, варто звернути увагу на:

кількість слотів SIM-карток;

наявність NFC;

протокол Wi-Fi (сучасними є Wi-Fi 5 802.11 ac та Wi-Fi 6 802.11 ax);

підтримку 4G, 5G;

розблокування по відбитку пальця тощо.

І ще одна порада – не вибирайте дуже старі чи дуже нові моделі смартфонів, адже у нових можуть бути свої недоробки, а досить старі можуть надалі не підтримувати оновлення, без яких пристрій погано працюватиме.

Нагадаємо, з часом будь-який телефон може почати "гальмувати", працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone. UAportal розповів про кілька простих трюків, які допоможуть усунути проблему.

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