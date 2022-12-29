Якщо телефон почав повільно працювати: кілька простих трюків, щоб усунути проблему

З часом будь-який телефон може почати "гальмувати" та працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone.

Найпростіший спосіб – почистити кеш або відключити анімації інтерфейсу. Також можете спробувати перезавантажити пристрій. Більше про інші методи читайте нижче.

Перезавантажте ваш гаджет

Одним з найбанальнішим способом "полагодити" смартфон, який став повільним чи щось підвисло, є просте перезавантаження.

Завдяки цьому перезапустяться всі системні процеси, закриються фонові програми та видаляться тимчасові файли.

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Оновіть програмне забезпечення

Оновлення ПЗ допомагає виправити різні баги та помилки. Вони можуть виникати в минулих версіях операційної системи.

Як встановити за замовчуванням на Android та в iPhone%

Налаштування "Загальні".

"Оновлення системи" (iOS) або "Система"/"Оновлення системи" на Android.

Очистьте кеш вручну

Коли накопичилось занадто багато кешу, то телефон може почати "підвисати".

Як очистити на Android:

Зайдіть в "Налаштування".

Оберіть "Сховище".

Функція "Звільнити місце". Після підтвердьте дію.

На айфонах у налаштуваннях цього немає, оскільки кеш очищається самостійно при перезавантаженні пристрою. Проте потрібно чистити кеш в месенджерах.

Позбудьтеся від непотрібних програми

Не потрібно зберігати на своєму телефоні різні програми-ліхтарики, очищувачі пам'яті та деінсталятори. Якщо позбутися від них, то пам'ять телефону звільниться і гаджет стане спритнішим.

Як позбутися від непотрібних даних на телефоні:

Зайдіть в "Налаштування".

Оберіть "Сховище" та "Інші програми" в Android/"Загальні" та "Сховище" на iOS.

Перевірте програми, які займають найбільше простору.

Оберіть "Стерти дані".

Анімації та інші ефекти краще вимкнути

Процесор телефон швидше перегрівається, якщо використовуєте різні анімації переходу тощо. Вони позначаються на автономності пристрою. Тому краще вимкнути всі додаткові елементи та залиште найбільш потрібні.

Зберігайте дані на карті пам'яті

Можете зберігати програми на SD-карті телефона, а не у внутрішній пам'яті. Це значно підвищить продуктивність.

Поверніться до заводських налаштувань

Якщо ситуація надзвичайно критична, а інші методи не допомагають, скиньте телефон до заводських налаштувань. Всі дані, які були збережені в пам'яті смартфона, видаляться. Тому зробіть резервну копію всіх даних в "хмару", або ж на карту пам'яті перенесіть дані.

Нагадаємо, що українці живуть в умовах постійних відключень електроенергії через обстріли росіян об'єктів енергетики. Тому заряджати телефон по кілька разів на день – звична справа. Що буде з гаджетом, якщо так робити?

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