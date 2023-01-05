7 кращих кімнатних рослин, які цвітуть взимку: особливості та догляд

Влітку нас завжди радує цвітіння рослин, як на вулиці, так і вдома. З настанням холодів картина за вікном стає сірою та вологою, тому так хочеться потішити гарними теплими кольорами. З цією задачею чудово впораються кімнатні рослини, які цвітуть влітку. Вони чудово впораються з підтриманням живої атмосфери і наповнять оселю приємними ароматами. Сьогодні розглянемо 7 варіантів, які можуть припасти вам до душі.

"Різдвяна зірка", чи пуансетія

Без цієї квітки нікуди в зимовий період. Найкрасивіше в ній це листя, а не квіти. Листя може бути білим, рожевим, кремовим і, звичайно, червоним. Щоб пуансетія зацвіла у потрібний час, восени протягом двох місяців їй потрібен короткий світловий день – 9-10 годин. Для цього рослину переставляють у шафу або накривають чимось після 8 ранку та 5 вечора. Детальніше про догляд за цією красунею читайте в матеріалі UAportal.

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Азалія

Квітникари воліють вирощувати індійську азалію, оскільки вона не така вибаглива, як інші види цієї рослини. Азалія характеризується рясним цвітінням. Іноді квіток настільки багато, що з-під них не видно листя. Вона любить прохолодне вологе повітря та розсіяне світло. Для забезпечення подібних умов горщик із рослиною рекомендується обкласти шматочками льоду.

Лісовий кактус шлюмбергера або "декабрист"

В ідеалі йому потрібне кашпо або висока підставка, адже "декабрист" славиться яскравими квітами-ліхтариками, які звисають униз з його довгих стебел і зацвітають якраз у грудні. Звідти й назва. Щоб "декабрист" зацвів, за три місяці його починають тримати у прохолоді та мало поливають. Але після початку цвітіння частішають полив і раз на два тижні підгодовують.

Цикламен

Ох, скільки гарних епітетів у цієї рослини. У її квітах можна побачити і схожість з фіалкою, і пурхання метеликів, а древні греки називали цикламен "квіткою, що спить влітку". Повірте, її пробудження вас точно потішить! Зростає цикламен тільки при температурі не вище 17 градусів, інакше скидає листя та квіти. Поливати його слід через піддон, не допускаючи пересихання землі.

Камелія японська

Якщо ви скучили за трояндами, порятунком від туги стане камелія. У її великі квіти з безліччю пелюсток неможливо не закохатися, але в кімнатних умовах виростити її буває складно. Впораєтеся – буде вам щастя. Щоб камелія зацвіла, її вирощують за температури від 10 до 15 градусів, а під час цвітіння встановлюють лампи для досвітки.

Гузманія

Вся вона складається з безлічі довгого листя, яке називають мечоподібним. І серед цієї неосяжної зелені проглядає яскраво-жовтогаряча квітка. Якраз для поціновувачів усього незвичайного. Гузманія любить воду – її потрібно часто поливати, наповнюючи вирву з листя, обприскувати і протирати губкою.

Орхідея

У магазинах представлена ​​орхідея фаленопсис, головною частиною якої є корінь. Від його стану залежить і стан усієї квітки. Тому орхідею потрібно правильно поливати – поміщати в таз із водою приблизно на 10-15 хвилин, після чого дати стекти надлишку вологи. Полив безпосередньо субстрату може призвести до гниття рослини. Крім того, орхідея не любить прямих сонячних променів, які можуть спричинити опік листя.

Нагадаємо, якщо ви вирішили придбати на Новий рік живу ялинку в горщику, необхідно пам'ятати, що вона потребує дуже делікатного догляду. Про особливості вибору та вирощування вічнозеленого дерева читайте в попередньому матеріалі UAportal.

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