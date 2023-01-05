7 лучших комнатных растений, цветущих зимой: особенности и уход

Летом нас всегда радует цветение растений как на улице, так и дома. С наступлением холодов картина за окном становится серой и влажной, поэтому так хочется порадовать красивыми теплыми цветами. С этой задачей прекрасно справятся комнатные растения, цветущие летом. Они прекрасно справятся с поддержанием живой атмосферы и наполнят жилище приятными ароматами. Сегодня рассмотрим 7 вариантов, которые могут прийтись вам по душе.

"Рождественская звезда", или пуансетия

Без этого цветка никуда в зимний период. Самое красивое в ней это листья, а не цветы. Листья могут быть белыми, розовыми, кремовыми и, конечно, красными. Чтобы пуансетия зацвела в нужное время, осенью в течение двух месяцев ей нужен короткий световой день – 9-10 часов. Для этого растение переставляют в шкаф или накрывают после 8 утра и 5 вечера. Подробнее об уходе за этой красавицей читайте в материале UAportal.

Видео дня

Азалия

Цветоводы предпочитают выращивать индийскую азалию, поскольку она не так требовательна, как другие виды этого растения. Азалия характеризуется обильным цветением. Иногда цветков настолько много, что из-под них не видно листьев. Она любит прохладный влажный воздух и рассеянный свет. Для обеспечения подобных условий горшок с растением рекомендуется обложить кусочками льда.

Лесной кактус шлюмбергера или "декабрист"

В идеале ему нужно кашпо или высокая подставка, ведь "декабрист" славится яркими цветами-фонариками, свисающими вниз с его длинных стеблей и зацветающими как раз в декабре. Оттуда и название. Чтобы "декабрист" зацвел, через три месяца его начинают держать в прохладе и мало поливают. Но после начала цветения учащаются полив и раз в две недели подкармливают.

Цикламен

Ох, сколько хороших эпитетов у этого растения. В ее цветах можно увидеть и сходство с фиалкой, и порхание бабочек, а древние греки называли цикламен "спитающим летом цветком". Поверьте, ее пробуждение вас точно порадует! Возрастает цикламен только при температуре не выше 17 градусов, иначе сбрасывает листья и цветы. Поливать его следует через поддон, не допуская пересыхания земли.

Камелия японская

Если вы соскучились по розам, спасением от тоски станет камелия. В ее большие цветы с множеством лепестков невозможно не влюбиться, но в комнатных условиях вырастить ее бывает сложно. Справитесь – будет вам счастье. Чтобы камелия зацвела, ее выращивают при температуре от 10 до 15 градусов, а во время цветения устанавливают лампы для рассвета.

Гузмания

Вся она состоит из множества длинных листьев, которые называют мечевидными. И среди этой необъятной зелени проглядывает ярко-оранжевый цветок. Как раз для любителей всего необычного. Гузмания любит воду – ее нужно часто поливать, наполняя воронку из листьев, опрыскивать и протирать губкой.

Орхидея

В магазинах представлена ​​орхидея фаленопсиса, главной частью которой является корень. От его состояния зависит и состояние всего цветка. Поэтому орхидею нужно правильно поливать – помещать в таз с водой примерно на 10-15 минут, после чего дать стечь излишку влаги. Полив непосредственно субстрата может привести к гниению растения. Кроме того, орхидея не любит прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожог листьев.

Напомним, если вы решили приобрести на Новый год живую елку в горшке, необходимо помнить, что она нуждается в очень деликатном уходе. Об особенностях выбора и выращивания вечнозеленого дерева читайте в предыдущем материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !