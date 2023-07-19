7 милих вчинків, за допомогою яких кішки показують любов до господаря

Люди дуже легко проявляють прихильність до своїх домашніх вихованців. Чухання животика, спини, смачні ласощі або сеанс обіймів прирівнюються до слів "Я люблю тебе" кішці або собаці.

Але оскільки кішки висловлюють свою любов зовсім інакше, ніж люди та інші домашні тварини, цілком логічно, що ми часто не розуміємо їхні дії. Видання Sante Plus поділилось ознаками того, що тварина намагається показати свою ніжність та прихильність.

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Які жести роблять кішки, щоб показати вам свою прихильність?

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У кожного домашнього вихованця є свій власний спосіб любити. Кішки виражають свою прихильність муркотінням, стрибками і перекочуванням на спину. У світі кішок є багато способів сказати "я люблю тебе" своєму господареві, ось 7 варіантів поведінки.

1. Ваша кішка кусає вас під час ласки.

Ми схильні асоціювати укуси з негативною поведінкою, але кішки трохи відрізняються від нас. Дійсно, якщо ваш кіт починає кусатися під час гри, значить він намагається запропонувати вам свою увагу та ласку. Це зовсім не те саме, що захисний укус або укус страху, призначений для того, щоб завдати болю. Лагідні покусування – делікатна та кумедна особливість кішок. Так що не бійтеся, це просто укуси кохання.

2. Ваша кішка дряпає меблі та килими.

Це далеко не деструктивна поведінка. Насправді кішки дряпають меблі, щоб залишити на них свій слід і помітити свою територію. Це робиться за допомогою їхніх лапок, які містять ароматичні залози. Предмети, які ваша кішка дряпає найбільше, найважливіші для неї.

3. Ваша кішка масажує лапами ваші стегна.

З раннього віку кошенята починають м'яти лапками соски матері під час годування груддю. У дорослому віці, коли кішка відтворює цю поведінку на ваших стегнах, животі або одязі, це просто спосіб сказати, що вона почувається добре. Тому тварина розминає лапами, щоби передати вам свої емоції.

4. Ваша кішка катається по землі на спині.

Кішка, що катається на спині, рада вас бачити. Ваша тварина може підійти або підбігти до вас та почати кататися по підлозі. Це ніжне вітання показує, що кішка потребує вашої уваги, особливо якщо вона показує вам свій живіт.

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5. Ваша кішка муркоче.

Це один із найгучніших способів для кішок висловити своє кохання. Кішка може іноді муркотіти, коли почувається некомфортно, але це трапляється рідко. Найчастіше муркотання є ознакою того, що тварина щаслива бути з вами.

6. Ваш кіт кліпає.

Якщо ваша кішка "довго моргає", це вважається поцілунком. Цей зоровий контакт є ознакою любові та довіри. Ви також можете зробити такий же жест, тварина повністю зрозуміє, що ви намагаєтеся показати йому свою прихильність у відповідь.

7. Твоя кішка лиже тебе.

Як і муркотання, якщо ваша кішка часто лиже вас, це ознака ніжності та любові. Таким чином, ваш котячий посилає вам запах, який йому знайомий і який робить вас для нього важливою людиною. Це еквівалент дружби нашою мовою.

Такі способи, яким кішки демонструють своє кохання, можуть вас трохи спантеличити і поставити в глухий кут. Але як тільки ви розшифруєте їхні жести, ви зможете дізнатися їх краще. Безперечно, ви любите свою кішку, і приємно знати, що ці почуття взаємні.

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