7 щасливих прикмет, які привернуть достаток і удачу

Люди, які вірять у прикмети, намагаються з їхньою допомогою залучити в життя удачу та покращити різні сфери життя. Одним в житті не вистачає здоров’я, іншим – грошей, а так хочеться, щоб вони падали з небес. Які щасливі та позитивні прояви долі необхідно знати та враховувати, щоб притягнути до себе бажане – розповімо в сьогоднішньому матеріалі.

1. Неочікуваний дощ

Навіть у час сучасних технологій дощ може застати зненацька. Але нічого поганого у цьому немає. Раніше опади називали Божим благословенням. Буває, що незадовго до вашого виходу з дому на зустріч або інший захід раптово починається дощ. Він ллє кілька хвилин, а потім припиняється так само різко, як і почався. Це одна з найкращих прикмет, яка може з вами трапитися. Умовно кажучи, всесвіт омив вам дорогу перед поїздкою, очистив від поганої енергетики. Почуття свіжості дарує натхнення.

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Буває, що побачивши несподіваний дощ, люди скасовують поїздку. Робити цього не потрібно, тому що дорога, яка омивається дощем, робить ваш шлях безпечним. Звичайно, йдеться про спокійний тихий дощ, а не про нескінченну зливу. Щоб зарядитися більшою енергією, рекомендується, по можливості, висунути руку з віконця автомобіля, щоб "зловити" кілька крапель дощу.

2. Лаврове листя в гаманці

Використання лаврового листя вважається одним із найпростіших методів залучення грошей. Для цього потрібно взяти три великі лаврові листи і перетерти їх у долонях. При цьому дуже важливо заряджати їх позитивною енергетикою, уявляючи, скільки грошей у вас буде в найближчому майбутньому. Після цього лаврові листи необхідно загорнути у серветку та покласти у гаманець.

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Дуже важливо, щоб такий талісман залишався невидимим для сторонніх, інакше ритуал може бути недійсним. Коли ви кластимете листочки в гаманець, потрібно примовляти: "Гроші – до грошей, достаток – до статку!". Від того, наскільки щиро ви промовите ці слова, також залежатиме, наскільки ефективним виявиться ваш талісман. Потрібно стежити, щоб аромат талісмана залишався сильним і періодично змінювати серветку.

3. Розлився чай

Чай на скатертині обіцяє великий прибуток або величезні доходи. Достаток також гарантує чай, який перелився через край чашки. Якщо напій пролився на стіл, і на поверхні видно бульбашки – до поцілунку, а велика їх кількість пророкує фінансову удачу.

4. Вода, що тече, забирає біди

Якщо проговорити всі свої проблеми та нещастя біля річки з швидкою течією, то вода віднесе їх від вас. Відповідно, не розповідайте про щось хороше, наприклад, про взаємне кохання, інакше і воно попливе далеко за водою.

5. Метелик

Вважається, що метелик, що кружляє над людиною, віщує їй отримання добрих звісток.

Якщо метелик опускається на ліве плече, на людину чекає зустріч з недоброзичливцем, ворогом. Метелик, що присів на праве плече, – прикмета, яка пророкує швидкий приїзд гостей. Якщо комаха сідає на голову, це означає, що в найближчій перспективі людина вирушить у поїздку і зустрінеться зі старими добрими друзями.

Якщо метелик залетів у будинок, його, щоб не накликати біду, необхідно акуратно зловити і випустити. Вбивати таких гостей не можна: вважається, що образ метелика прийняла чиясь душа.

6. Сон до грошей

У різних сонниках, кількість яких зараз зашкалює, можна виділити цілу низку грошових прикмет. Отже, до грошей найчастіше сняться: слонова кістка, оформлення документів, боброве хутро, бородавки, таргани, повні бочки (до того ж зовсім неважливо, що в них є), фрукти на дереві і навіть люди, які біжать. До того ж цим грошові сни не обмежуються — у кожного з нас, напевно, є свої, перевірені часом сюжети сновидінь, які віщують прибуток і багатство.

7. Розсипали цукор

Розсипати цукор на столі при приготуванні їжі або напоїв обіцяє фінансове благополуччя і вирішення матеріальних складнощів. Також це говорить про те, що найближчим часом ви зможете купити те, про що давно мріяли.

Перевернули цукорницю за сімейним столом – не варто лаятися і засмучуватися. Це обіцяє підвищення заробітної плати та доходів в будинку. В особистому житті це принесе приємні зміни.

Якщо цукорницю перевернули молодята, то цукор їм обіцяє міцний шлюб, пристрасть і новий виток у відносинах.

Нагадаємо, подарунки можуть нести в собі не тільки радість, а й негативну енергію. Деякі цілком невинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров’я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

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