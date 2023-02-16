7 счастливых примет, которые привлекут изобилие и удачу

Люди, верящие в приметы, пытаются с их помощью привлечь в жизнь удачу и улучшить разные сферы жизни. Одним в жизни не хватает здоровья, другим денег, а так хочется, чтобы они падали с небес. Какие счастливые и положительные проявления судьбы необходимо знать и учитывать, чтобы привлечь к себе желаемое – расскажем в материале.

1. Неожиданный дождь

Даже во время современных технологий дождь может застигнуть врасплох. Но ничего плохого в этом нет. Раньше осадки называли Божьим благословением. Бывает, что незадолго до вашего выхода из дома на встречу или другое мероприятие внезапно начинается дождь. Он льет несколько минут, а потом прекращается так же резко, как и начался. Это одна из лучших примет, которая может с вами случиться. Условно говоря, вселенная омыла вам дорогу перед поездкой, очистила от плохой энергетики. Чувство свежести дарит вдохновение.

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Бывает, что при виде неожиданного дождя люди отменяют поездку. Делать этого не нужно, потому что дорога, омываемая дождем, делает ваш путь безопасным. Конечно, речь идет о спокойном тихом дожде, а не о бесконечном ливне. Чтобы зарядиться большей энергией, рекомендуется по возможности выдвинуть руку из окошка автомобиля, чтобы "поймать" несколько капель дождя.

2. Лавровые листья в кошельке

Использование лавровых листьев считается одним из самых простых методов привлечения денег. Для этого нужно взять три больших лавровых листа и перетереть их в ладонях. При этом очень важно заряжать их положительной энергетикой, воображая, сколько денег у вас будет в ближайшем будущем. После этого лавровые листы необходимо завернуть в салфетку и положить в кошелек.

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Очень важно, чтобы такой талисман оставался невидимым для посторонних, иначе ритуал может оказаться недействительным. Когда вы будете класть листики в кошелек, нужно приговаривать: "Деньги – к деньгам, достаток – к достатку!". От того, насколько искренне вы произнесете эти слова, также будет зависеть, насколько эффективным окажется ваш талисман. Следует следить, чтобы аромат талисмана оставался сильным и периодически менять салфетку.

3. Разлился чай

Чай на скатерти обещает большую прибыль или огромные доходы. Изобилие также гарантирует чай, который перелился через край чашки. Если напиток пролился на стол, и на поверхности видны пузырьки – до поцелуя, а большое их количество предсказывает финансовую удачу.

4. Текущая вода забирает беды

Если проговорить все свои проблемы и несчастья у реки с быстрым течением, вода отнесет их от вас. Соответственно, не рассказывайте о чем-то хорошем, например, о взаимной любви, иначе и она уплывет далеко за водой.

5. Бабочка

Считается, что бабочка, кружащая над человеком, предвещает ему получение добрых известий.

Если бабочка опускается на левое плечо, человека ждет встреча с недоброжелателем, врагом. Бабочка, присевшая на правое плечо, – примета, предсказывающая скорый приезд гостей. Если насекомое садится на голову, значит, в ближайшей перспективе человек отправится в поездку и встретится со старыми добрыми друзьями.

Если бабочка залетела в дом, ее, чтобы не навлечь беду, необходимо аккуратно поймать и выпустить. Убивать таких гостей нельзя: считается, что образ бабочки приняла чья-то душа.

6. Сон к деньгам

В разных сонниках, количество которых сейчас зашкаливает, можно выделить целый ряд денежных примет. Итак, к деньгам чаще всего снятся: слоновая кость, оформление документов, бобровый мех, бородавки, тараканы, полные бочки (к тому же совсем неважно, что у них есть), фрукты на дереве и даже бегущие люди. К тому же, этим денежные сны не ограничиваются — у каждого из нас, наверное, есть свои, проверенные временем сюжеты сновидений, предвещающие прибыль и богатство.

7. Рассыпали сахар

Рассыпать сахар на столе при приготовлении пищи или напитков обещает финансовое благополучие и разрешение материальных сложностей. Также это говорит о том, что в ближайшее время вы сможете купить то, о чем давно мечтали.

Перевернули сахарницу за семейным столом – не стоит ругаться и расстраиваться. Это сулит повышение заработной платы и доходов в доме. В личной жизни это принесет приятные перемены.

Если сахарницу перевернули молодожены, то сахар им сулит крепкий брак, страсть и новый виток в отношениях.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и отрицательную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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