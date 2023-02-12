7 признаков, что в доме много негативной энергии: как обнаружить и избавиться

Дома мы восстанавливаем энергию и набираемся сил, прежде чем вернуться в большой мир к другим людям. Это место должно быть самым комфортным, ведь именно здесь мы проводим один на один с близкими и самим собой. Если возвращение домой не доставляет удовольствия и не вызывает положительных эмоций, это повод задуматься. Есть несколько признаков, по которым можно точно определить присутствие негатива. После тщательного анализа ситуации следует приложить все усилия и очистить свой дом.

Люди привыкли к понятиям, которые можно объяснить и к которым можно прикоснуться, а вот словосочетание "отрицательная энергия" воспринимают не все. Однако каждый из нас чувствовал ее от человека, который всегда всем недоволен, или в месте, где царит неблагоприятная обстановка. Накопление отрицательных эмоций и есть место, где эта энергия из положительной становится отрицательной и висит в воздухе как грозовое облако. Рассказываем, какие признаки указывают на то, что в вашем доме не все хорошо.

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Появление дома нежелательных гостей. Это могут быть муравьи, мошки, тараканы, клопы и другие насекомые. Это первый тревожный колокольчик для каждого владельца. Неожиданно начинают болеть и гибнуть комнатные растения, атмосфера в доме напряжена, чувствуется удушливость, апатия. Внезапная болезнь домочадцев и животных. Различные недомогания, бессонница, раздражительность и агрессия говорят о том, что в вашем доме скопилось очень много нежелательной энергии. Исчезновение и исчезновение вещей указывают на то, что дома не все в порядке. Часто исчезают предметы первой потребности: ключи, документы, деньги, мелочи. Внезапная смерть члена семьи или животного. Частые ссоры, скандалы и уяснение отношений. Желание поскорее покинуть дом, дискомфорт и ощущение взгляда в спину.

Способы избавления от отрицательной энергии

Для начала необходимо лишить отрицательную энергетику каждого домочадца. Для этого следует принять прохладный душ и использовать крупную соль вместо геля для мытья. Аккуратно натрите тело солью, чтобы не причинить себе дискомфорта, и смойте ее водой, обращаясь к ней с просьбой лишить вас негатива. Еще лучшим вариантом будет ванна с солью, но не забудьте потом смыть с себя негатив напором воды из душа.

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Следующий этап – энергетическая чистка дома. Наденьте просторную светлую одежду из натуральной ткани, снимите с себя все украшения, помолитесь Высшим Силам за защиту и покровительство и приступайте к делу. Избавьтесь от всех вещей, которые вызывают у вас сильную враждебность или страх. Заберите хлам и поломанные предметы, не оставляйте в доме ничего, что вы не используете. В кучах старых вещей всегда скапливается негатив.

Откройте окна и двери, чтобы ветер хорошо продул все помещения, забрав с собой часть отрицательной энергетики. Произведите влажную уборку, тщательно избавляясь от пыли и паутины, особенно в труднодоступных местах. Сами или с помощью близких людей отремонтируйте все неисправные краны, электроприборы и мебель.

Усадите в доме цветы, которые помогают привлекать в жилье благополучие, защищают от негатива и дают ощущение комфорта. Это может быть денежное дерево, кактусы, традесканция, герань, розы.

Используйте сухие травы – например, полынь, шалфей и зверобой. С их помощью обкурите все помещения, направляя мысли на изгнание негатива из дома и вашей жизни.

Развесьте в вашем доме колокольчики и "музыку ветра". Звук колокольчиков отпугивает существ тонкого уровня и очищает пространство. Ученые уже неоднократно доказали, что звук колоколов и колокольчиков настолько сильно меняет энергетику, что это подавляет даже развитие эпидемий, рост плесени, грибков и паразитов, а также тяжелые суицидальные и депрессивные состояния. К тому же колокольчик, повешенный над дверью, своим звоном будто приглашает хорошую энергию войти в дом. "Поющие ветры" также помогают очищению пространства вашего дома и циркуляции энергии.

И в заключение. Не жалейте время на очищение квартиры от отрицательной энергетики. Вы получите чистое и здоровое жилье, в котором каждый человек будет здоровым и успешным.

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