Топ 5 подарков, которые нельзя принимать и дарить, чтобы не привлечь беду

Подарки – отличный способ показать человеку, насколько он ценен и поднять настроение. Однако давно известно, что подарки могут нести не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. принимать и дарить подарки нужно с умом, чтобы привлечь беду. Поэтому сегодня мы расскажем, какие пять вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

Пустой кошелек

Это очень личная вещь и с первого момента должна быть наполнена деньгами, иначе финансовая удача сбежит. Даритель должен в него положить четное число купюр или хотя бы монеток. Если вам все-таки дарят пустой кошелек – его тогда нужно выкупить за символическую сумму и сразу наполнить своими деньгами.

Часы

Этот предмет может остановить время. В часы закладывается сакральный смысл, поэтому такой подарок также следует выкупать за пару мелких купюр (не давать в руки, а положить сложенными на стол), а затем сразу поставить верное точное время. Ни в коем случае нельзя дарить часы пожилым людям, так как это может навлечь на них беду.

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Ножи и ножницы

Эти предметы могут передавать плохую энергетику, поэтому дарить и принимать их в дар ни в коем случае нельзя. В древности считалось, что в ножах и ножницах могут поселиться злые духи, а подарив такую утварь паре, можно разрушить семью. Если вам решили преподнести в подарок нож, отдайте несколько копеек за него. Так вы нейтрализуете плохую энергетику.

Перчатки

Личная вещь, по которой вами могут подсознательно управлять. Перчатки принимать в подарок можно только в том случае, если вы сделаете аналогичный подарок в течение 24 часов – так произойдет нейтрализация возможных неприятностей.

Ожерелье

Приняв в дар от мужа ожерелье, вы рискуете получить несчастье. Оно символизирует слезы. Поэтому считается, что женщина будет несчастна до тех пор, пока не избавится от подарка. Если вам ожерелье дарит женщина, то есть риск, что оно отнимет у вас молодость и красоту.

Как правильно отдавать или выбрасывать ненужные подарки

Отдавая вещи, разрешенные к передаче, необходимо очистить их от собственной энергии. Для этого при стирке в воду добавляют соль – она считается мощной магической субстанцией, смывающей энергетические отпечатки предыдущего владельца.

Избавляться от ненужных вещей нужно хотя бы раз в год, чтобы не загромождать свою квартиру. "На выброс" предназначена одежда и предметы быта, которыми не пользовались больше года.

Нельзя позволять себе хоть каплю жалости, ведь если их не использовали длительное время, шанса на их нужду уже нет.

Такие предметы – ненужный энергетический балласт. Учитывая маленькую площадь современных квартир, это еще и паразит жизненного пространства, которому найдется лучшее применение.

Напомним, если возвращение домой не доставляет удовольствия и не вызывает положительных эмоций, это повод задуматься. Возможно в вашем доме слишком много негативной энергии. Мы рассказали, как ее обнаружить и избавиться.

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