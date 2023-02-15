Булавка от сглаза: как правильно носить, чтобы оберег защищал

Сглаз – это негативная энергия, которая "прилепляется" к биополю человека и извлекает из нее жизненные силы, что негативно сказывается на всех сторонах жизни, но в первую очередь на физическом и психическом здоровье. В сглаз верили и верят во многих странах мира, поэтому до сих пор используют различные обереги от этого вида порчи. Самым распространенным и известным среди них является английская булавка, которую принято носить на одежде. Но найти ее в своем ящике для шитья или купить в магазине и просто так приколоть к одежде нельзя. Свой оберег нужно обязательно подготовить и правильным образом прикрепить, чтобы его защитные свойства работали в вашу пользу.

Принцип действия оберега

С целью уберечься от воздействия отрицательной энергии носить булавку может любой, особенно часто используется этот оберег беременными женщинами и для защиты детей. Носят булавку, пристегнув на одежду, то есть поближе к телу, а не в сумке. Принцип ее работы состоит в том, что головка иглы притягивает и захватывает отрицательную энергию и затем эта энергия циркулирует по замкнутому эллипсу, которым является форма булавки, и не может вырваться наружу, таким образом, она не может проникнуть в биополе человека, который такую булавку носит .

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Булавка может быть любой – стальной, серебряной, золотой. Хорошо, если ее головка будет украшена бусами или на ней будет подвеска в виде бусины. Цвет бусины имеет значение, в зависимости от него булавку нужно крепить к одежде взрослого или ребенка, мужчины или женщины, друзей или родителей.

Зеленые бусины подойдут для защиты детей

Красные лучше носить мужчинам

Синие станут на защите родителей

Желтые защитят от сглаза друзей

Черные бусины использовать нельзя, они несут отрицательную энергетику и приведут к обратному эффекту.

Наличие бусин на булавке не обязательно, можно прикрепить и простую стальную булавку, главное знать, как правильно приколоть ее и как активировать. Чтобы сделать все правильно и амулет заработал, ниже приведено несколько основных правил его приобретения и ношения, а также ответ на вопрос куда лучше крепить булавку.

Когда купить булавку для защиты

Булавка, которая давно лежала без надобности, для оберега не подходит. Придется для этих целей купить новую. Покупать булавку, которая будет использоваться для защиты, обязательно нужно в пятницу, причем только во второй половине дня. Чем ярче и блестяще будет оберег, тем лучше.

Как подготовить заколку

Нужно купить церковную свечу. В ее пламя следует подержать кончик булавки. Держа ее над пламенем, произносите такие слова (три раза): "Защити меня, ангел-хранитель, От недоброго взгляда вкрой, От злого посылала закрой. Аминь". После каждого прочтения заговора нужно капнуть каплю воска в ушко булавки. Счищать застывший воск потом не следует (он сам потом отпадет). Если игла почернела от огня, протрите ее чистой натуральной тканью.

Как правильно приколоть булавку от сглаза

Как говорили наши предки, булавку от сглаза лучше приколоть головкой вниз на внутреннюю сторону одежды. Причем одежда должна быть из натуральных материалов. Крепить ее советовали поближе к подолу и обязательно периодически смотреть, не потемнел ли кончик иглы – если потемнел, то булавку нужно срочно заменить.

Но время меняет все, и теперь стоит обратить внимание на ставшие популярными в последнее время рекомендации. Согласно им булавку лучше крепить на внешнюю сторону одежды и поближе к сердцу, так, чтобы она была хорошо видна. Негативный посыл в этой ситуации приходится на нее, а заговоренная булавка может отлично его отразить или отвлечь своим блеском и значительно ослабить энергетическую атаку. Только стоит быть очень внимательными – она не должна быть расстегнута.

Как понять, что оберег сработал

Важно знать, если вы используете обычную железную булавку, то через некоторое время ее придется заменить новой и совершить ритуал заново. Таким индикатором для вас послужит острие – если оно изрядно почернело и окислилось, в таком случае оберег выполнил свою функцию, защитив вас от сглаза. Если же булавка из драгоценного металла, то с нее необходимо периодически снимать накопившуюся чужую негативную энергию обычно каждые 1-3 месяца.

Для снятия отрицательной энергии, выполните следующие действия:

Во время полнолуния снимите булавку и хорошо прополощите в проточной воде. Высушите и оставьте на ночь, засыпая ее обычной солью. Отработанную соль использовать нельзя, просто смойте ее в туалет или закопайте в землю на улице.

Напомним, если возвращение домой не доставляет удовольствия и не вызывает положительных эмоций, это повод задуматься. Возможно в вашем доме слишком много негативной энергии. Мы рассказали, как ее обнаружить и избавиться.

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