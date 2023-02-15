Шпилька від пристріту: як правильно носити, щоб оберіг захищав

Пристріт – це негативна енергія, яка "приліплюється" до біополя людини і витягує з неї життєві сили, що негативно позначається на всіх сторонах життя, але в першу чергу на фізичному та психічному здоров'ї. У пристріт вірили і вірять у багатьох країнах світу, тому досі використовують різні обереги від цього виду порчі. Найпоширенішим і найвідомішим серед них є англійська шпилька, яку прийнято носити на одязі. Але знайти її в своїй скриньці для шиття або купити в магазині і просто так приколоти до одягу не можна. Свій оберіг треба неодмінно підготувати і правильним чином прикріпити, щоб його захисні властивості працювали на вашу користь.

Принцип дії оберегу

З метою уберегтися від впливу негативної енергії носити шпильку може будь-хто, особливо часто використовується цей оберіг вагітними жінками та для захисту дітей. Носять шпильку, пристебнувши на одяг, тобто ближче до тіла, а не в сумці. Принцип її роботи полягає в тому, що головка голки притягує і захоплює негативну енергію і потім ця енергія циркулює по замкнутому еліпсу, яким являється форма шпильки, і не може вирватися назовні, таким чином, вона не може проникнути в біополе людини, яка таку шпильку носить.

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Шпилька може бути будь-якою – сталевою, срібною, золотою. Добре якщо її головка буде прикрашена намистом або на ній буде підвіска у вигляді намистини. Колір намистини має значення, залежно від нього шпильку потрібно кріпити до одягу дорослого чи дитини, чоловіка чи жінки, друзів чи батьків.

Зелені намистини підійдуть для захисту дітей

Червоні краще носити чоловікам

Сині стануть на захисті батьків

Жовті захистять від пристріту друзів

Чорні намистини використовувати не можна, вони несуть негативну енергетику та призведуть до зворотного ефекту

Наявність намистин на шпильці не є обов'язковою, можна прикріпити і просту сталеву шпильку, головне знати, як правильно приколоти її і як активувати. Щоб все зробити правильно і амулет запрацював, нижче наведено кілька основних правил його придбання та носіння, а також відповідь на питання куди краще кріпити шпильку.

Коли купити шпильку для захисту

Булавка, яка давненько лежала без потреби, для оберега не підходить. Доведеться для цих цілей купити нову. Купувати шпильку, яка буде використовуватися для захисту, обов'язково потрібно в п'ятницю, причому тільки в другій половині дня. Чим яскравішим і блискучішим буде оберіг, тим краще.

Як підготувати шпильку

Потрібно купити церковну свічку. В її полум'я слід потримати кінчик шпильки. Тримаючи її над полум'ям, вимовляєте такі слова (три рази): "Захисти мене, ангел-хранитель, Від недоброго погляду вкрий, Від злого посилала закрий. Амінь". Після кожного прочитання змови потрібно капнути краплю воску в шпилькових вушко. Зчищати застиглий віск потім не слід (він сам потім відпаде). Якщо голка почорніла від вогню – протріть її чистою натуральною тканиною.

Як правильно приколоти шпильку від пристріту

Як говорили наші предки, шпильку від пристріту краще приколоти головкою вниз на внутрішній бік одягу. Причому одяг має бути з натуральних матеріалів. Кріпити її радили ближче до подолу і обов'язково періодично дивитися, чи не потемнів кінчик голки – якщо потемнів, то шпильку потрібно терміново замінити.

Але час змінює все, і тепер варто звернути увагу на рекомендації, що стали популярними останнім часом. Відповідно до них шпильку краще кріпити на зовнішній бік одягу і ближче до серця, так, щоб його було добре видно. Негативний посил у цій ситуації припадає на неї, а заговорена шпилька може відмінно його відобразити або відволікти своїм блиском і значно послабити енергетичну атаку. Тільки варто бути дуже уважними – вона не має бути розстебнутою.

Як зрозуміти, що оберіг спрацював

Важливо знати, якщо ви використовуєте звичайну залізну шпильку, то через якийсь час її доведеться замінити на нову і зробити ритуал заново. Таким індикатором для вас послужить вістря – якщо воно неабияк почорніло і окислилося, у такому випадку оберіг виконав свою функцію, захистивши вас від пристріту. Якщо ж шпилька з дорогоцінного металу, то з неї необхідно періодично знімати чужу негативну енергію, що накопичилася, зазвичай кожні 1-3 місяці.

Для зняття негативної енергії, виконайте такі дії:

Під час повного місяця зніміть шпильку і добре прополощіть у проточній воді. Висушіть та залиште на ніч, засипавши її звичайною сіллю. Відпрацьовану сіль використовувати не можна, просто змийте її в туалет або закопайте в землю на вулиці.

Нагадаємо, якщо повернення додому не приносить задоволення і не викликає позитивних емоцій, це привід задуматися. Можливо у вашій оселі забагато негативної енергії. Ми розповіли, як її виявити та позбутися.

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