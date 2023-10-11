700-річні монети із зображенням Ісуса Христа знайшли у Болгарії (фото)

Археологи у південно-східному селі Русокастро в Болгарії зайшли 700-річну срібну монету із зображенням Ісуса з одного боку та сербського короля з іншого.

Як повідомляє Бургський музей, на одній зі сторін зображено Ісуса Христа, який сидить, а на іншій – сербського короля Стефана Уроша II Мілутіна. Він правив Сербією з 1282 по 1321 рр.

"Монета є копією венеціанських пенні, які завдяки своїй вазі та високій якості срібла були найстабільнішою валютою на Балканах кінця XIII — початку XIV століття. Однак вони символізують дожа, на честь якого була викарбувана монета, і святого Марка, покровителя Венеції", – повідомили у музеї.

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Зазначається, що Стефан Урош II Мілютін був правителем, якому вдалося територіально розширити Сербію внаслідок завоювання болгарських земель у Браничеве на північному заході та Македонії на південному заході.

Під його правлінням королівство Сербія надзвичайно розрослося. Стефан був зарахований до лику святих, а його мощі зберігаються в церкві святої Неділі в Софії.

Король Стефан Урош II Мілютін був одружений аж п'ять разів, однією з його дружин була болгарська принцеса Анна Тертер, дочка болгарського царя Георгія I Тертера. Одна з його дочок – Анна-Неда, була першою дружиною болгарського царя Михайла III Шишмана Асеня.

Для археологів монета важлива тим, що подібну знахідку виявили вперше в середньовічному місті Рускастро.

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