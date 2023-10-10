Науковці показали сорочку, яку носили діти 1900 років тому (фото)

У печері Авшалом в Ізраїлі знайшли велику кількість папірусних листів і документів. Зокрема, тут виявили листи та фрагменти папірусів епохи Римської імперії.

Ця печера розташована в Юдейській пустелі біля Мертвого моря. До неї можна дістатися, лише піднявшись на 15,2 метра, аби дістатися входу.

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Як повідомляє Arkeonews, у цій печері археологи знайшли й дитячу нічну сорочку, якій 1900 років.

"Протягом багатьох років тисячі клаптиків текстилю римського періоду були знайдені в різних місцях Ізраїлю, але тканини з інтригуючими "вузлами" були знайдені лише в Авшалом в Юдейській пустелі", – зауважує видання.

Вузли на сорочці схожі на маленькі підвіски, вони розміщені в нижній частині одягу. Ці вузли були закріплені деякими речовинами. Вчені змогли ідентифікувати, зокрема, смоли, солі, залізний купорос, хну, насіння та інші поки невідомі матеріали.

"Зв’язування було зроблено шляхом обмотування лляної нитки навколо матеріалу кілька разів", – розповів спеціаліст із текстилю Управління старожитностей Ізраїлю доктор Оріт Шамір.

Вчені визначили, що сорочка належала дитині. Такий одяг носили у давнину під вовняним верхнім одягом як прикрасу. Сорочка складається з двох однакових полотнищ, зшитих разом по верхніх краях, з отвором посередині для горловини.

Що стосується вузлів, вчені припускають, що їх в'язала матір, аби захистити дитину від хвороб і зла.

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