У Норвегії знайшли храм богів вікінгів віком 1200 років

Під час археологічних розкопок у Західній Норвегії археологи з університетського музею Бергена виявили руїни язичницького храму вікінгів, що існував близько 1,2 тисяч років тому.

Про це повідомляє видання Sciencealert.

"Це перший стародавній скандинавський храм, знайдений в Норвегії", - сказав археолог і науковець Сорен Дінгофф з університетського музею Бергена.

Під час розкопок в селі Осе, де ведеться будівництво житлового комплексу, було виявлено фундамент цього храму, який був споруджений за кілька століть до прийняття християнства в цьому регіоні. Цей дерев'яний храм, який відноситься до VIII століття, був побудований на прикладі ранньохристиянських базилік з високою вежею.

Вчені вважають, що вікінги почали будувати "будинки богів" вже в VI столітті, замість проведення релігійних обрядів під відкритим небом. Зміни в релігійних віруваннях скандинавів відбулися під впливом їхніх зв'язків з Римською імперією та германськими племенами Північної Європи.

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Спорудження "дому Божого" відзначало перехід до більш ідеологічно керованого та організованого релігійного практикування. Там відзначали важливі свята, такі як зимове та літнє сонцестояння, а також здійснювали ритуальне піднесення м'яса, напоїв та дорогоцінних металів богам, яким поклонялися вікінги.

Вчені припускають, що цей храм міг бути зруйнований у XI столітті, коли королі Норвегії насильно впроваджували християнство та руйнували будівлі, пов'язані з язичництвом.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок у Польщі були виявлені ідентифікаційні бірки дітей, відправлених до табору смерті.

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