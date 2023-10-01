В Норвегии нашли храм богов викингов в возрасте 1200 лет

Во время археологических раскопок в Западной Норвегии археологи из университетского музея Бергена обнаружили развалины языческого храма викингов, существовавшего около 1,2 тысячи лет назад.

Об этом сообщает издание Sciencealert.

"Это первый старинный скандинавский храм, найденный в Норвегии", - сказал археолог и ученый Сорен Дингофф из университетского музея Бергена.

Во время раскопок в селе Осе, где ведется строительство жилого комплекса, был обнаружен фундамент этого храма, построенный за несколько веков до принятия христианства в этом регионе. Этот деревянный храм, относящийся к VIII веку, был построен на примере раннехристианских базилик с высокой башней.

Ученые считают, что викинги начали строить "дома богов" уже в VI веке вместо проведения религиозных обрядов под открытым небом. Изменения в религиозных верованиях скандинавов произошли под влиянием их связей с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.

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Сооружение "дома Божия" отмечало переход к более идеологически управляемому и организованному религиозному практикованию. Там отмечали важные праздники, такие как зимнее и летнее солнцестояние, а также совершали ритуальный подъем мяса, напитков и драгоценных металлов богам, которым поклонялись викинги.

Ученые предполагают, что этот храм мог быть разрушен в XI веке, когда короли Норвегии насильственно внедряли христианство и разрушали постройки, связанные с язычеством.

Напомним, во время археологических раскопок в Польше были обнаружены идентификационные бирки детей, отправленных в лагерь смерти.

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