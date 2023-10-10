Ученые показали рубашку, которую носили дети 1900 лет назад (фото)

В пещере Авшалом в Израиле обнаружили большое количество папирусных писем и документов. В частности, здесь были обнаружены письма и фрагменты папирусов эпохи Римской империи.

Эта пещера расположена в Иудейской пустыне у Мертвого моря. До нее можно добраться, только поднявшись на 15,2 метра, чтобы добраться до входа.

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Как сообщает Arkeonews, в этой пещере археологи обнаружили и детскую ночную рубашку, которой 1900 лет.

"В течение многих лет тысячи лоскутов текстиля римского периода были найдены в разных местах Израиля, но ткани с интригующими "узлами" были найдены только в Авшаломе в Иудейской пустыне", — отмечает издание.

Узлы на рубашке похожи на маленькие подвески, они расположены в нижней части одежды. Эти узлы были закреплены некоторыми веществами. Ученые смогли идентифицировать, в частности смолы, соли, железный купорос, хну, семена и другие пока неизвестные материалы.

"Связывание было сделано путем обматывания льняной нити вокруг материала несколько раз", – рассказал специалист по текстилю Управления древностей Израиля доктор Орит Шамир.

Ученые определили, что рубашка принадлежала ребенку. Такую одежду носили в древности под шерстяной верхней одеждой как украшение. Рубашка состоит из двух одинаковых полотнищ, сшитых вместе по верхним краям, с отверстием посередине для горловины.

Что касается узлов, ученые предполагают, что их вязала мать, чтобы защитить ребенка от болезней и зла.

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