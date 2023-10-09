Ученые показали обувь, которую носили люди 6200 лет назад (фото)

В Испании в пещере летучих мышей нашли уникальные старинные предметы. В частности, была найдена обувь в возрасте 6200 лет и корзины, которым 9500 лет.

Как сообщает информационный бюллетень Live Science, эти предметы, вероятно, были созданы мезолитическими обществами охотников-собирателей. В настоящее время находки считаются одними из самых древних артефактов такого рода, найденных в южной Европе.

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Согласно исследованию, проведенному этим летом и опубликованному в журнале Science Advances, пещера, известная как Cueva de los Murciélagos ("Пещера летучих мышей"), расположена в Гранаде на юге Испании. В ней нашли 76 предметов, изготовленных с использованием органических материалов, таких как дерево, тростник и эспарто (растущая в Испании многолетняя трава).

Это исследование приводит к новым выводам о том, какие виды ремесел практиковали мезолитические общества охотников-собирателей в прошлом. В частности, исследователи отмечают, что эта коллекция корзин открывает доказательства того, что они производились людьми этого периода, более тысячи лет до появления земледелия.

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Франсиско Мартинес-Севилья, ведущий автор исследования и преподаватель доистории в Университете Алькала близ Мадрида, отметил: "Наибольшим открытием стал возраст корзин – это было большим сюрпризом. До этого исследователи считали, что производство корзин было элементом неолита, но теперь мы знаем, что раньше люди плели корзины".

Уровень детализации корзин был очень высоким для того времени, и некоторые из них содержали сложные геометрические украшения и изготовлены с использованием человеческих волос и пигментов.

Исследователи отметили, что пещера летучих мышей отличается низкой влажностью и сухим климатом, что способствует сохранению органических материалов на протяжении тысяч лет. После этого открытия исследователи также надеются провести дальнейшие исследования и определить возраст и пол людей, чьи останки также найдены в пещере.

Это исследование раскрывает новые детали создания ремесел и культурное наследие древних жителей этой области и подчеркивает значение археологии в раскрытии и реконструкции прошлых цивилизаций.

Напомним, в Индии нашли гробницу в возрасте 4000 лет.

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