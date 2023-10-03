В Индии нашли гробницу в возрасте 4000 лет

Индийские археологи провели раскопки у реки Ямуна и обнаружили гробницу, возраст которой примерно оценивается в 4 тысячи лет.

Читайте также: В Норвегии нашли храм богов викингов в возрасте 1200 лет

Согласно сообщению от News Network Archaeology, эти гробницы были созданы в эпоху Хараппской цивилизации, третьей по времени появления среди древних цивилизаций Востока. Археологи датируют эту находку поздним периодом в истории Индии.

Археологи обнаружили в гробнице "гробы на ножках", где были обнаружены останки двух женщин. Кроме того, нашли деревянный лук, браслет с полудрагоценными камнями, золотые бусы и керамические изделия. Одной из самых интересных находок является особый "меч-антенна", расположенный у головы одной из женщин в гробнице.

Напомним, в Египте обнаружили глиняные кувшины с вином в возрасте 5 тысяч лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!