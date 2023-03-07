8 березня 2023: що категорично не варто дарувати жінкам

Нарешті настала весна. 8 березня святкуватимемо Міжнародний жіночий день. Чоловіки завчасно готуються, аби привітати своїх жінок з цим першим весняним святом.

UAportal пропонує дізнатися, як не помилитися у виборі подарунка, і які, на перший погляд, приємності можуть виявитися повним розчаруванням для жінок.

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Якщо ви збираєтеся купувати квіти, зважте, які саме рослини любить ваша кохана. Можливо, не варто купувати зрізані квіти, а обрати ті, що ростуть у горщиках. До того ж багато жінок віддають перевагу більш практичним подарункам. А квіти у горщику радуватимуть її тривалий час, ніж букет, що зав'яне за кілька днів.

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Можливо, деякі жінки воліють, аби їм подарували гроші. Однак такий подарунок не принесе тривалого задоволення. Краще купити сертифікат на якісь процедури з краси, або у парфумерний магазин.

Парфуми жінкам краще не дарувати, оскільки ви точно не можете знати, які запахи подобаються вашій коханій. Та й навіть, якщо ви знаєте улюблений парфум жінки, то не варто купувати його – можливо, вона вже хоче спробувати щось нове. Це стосується й косметичних засобів.

М'які іграшки – код червоний. Ця річ може сподобатися хіба що дівчатам до 15 років.

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Кухонне начиння теж під забороною. Відмовтеся від ідеї подарунків, що несуть у собі патріархальні нагадування. Сучасна жінка здатна заробити не лише на нову сковорідку чи каструлю.

Що стосується солодощів – тут краще зважати на вподобання вашої коханої. Якщо вона активно займається спортом та надає перевагу здоровому харчуванню, то краще купити фрукти та скласти їх у красиву корзину.

Спідню білизну теж не варто розглядати як подарунок. Навіть якщо ви добре знаєте людину, якій збираєтеся подарувати гарну мереживну білизну — зупиніться та подумайте ще раз. Ви ж не знаєте, якому фасону і матеріалу вона віддає перевагу, якому кольору, який розмір потрібен.

Не варто купувати й так звані "пилезбірники" – статуетки, елементи декору тощо. Такий подарунок може зовсім не підійти до інтер'єру й ваша кохана не знатиме, що з ним робити.

Важливо пам'ятати: жінки на 8 Березня чекають від своїх близьких та улюблених подарунків, які змусять їх відчути себе цінними та коханими. Тому пропонуємо вам варіанти, що дарувати жінкам.

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Можна обрати якийсь незвичайний подарунок, наприклад, спільне проведення часу у кафе чи ресторані. Або спільне катання на роликах, чи ковзанах, похід у боулінг чи у кінотеатр.

Можна подарувати сертифікат на майстер-клас. Так ви чудово проведете час разом та отримаєте новий досвід. Наприклад, можна обрати творчий майстер-клас, урок у професійного кухаря, заняття з гончарного ремесла, курси або навіть сертифікат на парний масаж. Також дівчину можна запросити на кінну прогулянку, або романтичний вечір в атмосферному місці.

Цікавим подарунком може бути активна фоторамка, або оригінальні прикраси.

Будь-якій дівчині чи жінці 8 березня буде найбільш приємна ваша увага. Тож якщо ви не поруч у цей святковий день, можна привітати кохану теплими словами чи листівками.

Нагадаємо, UAportal поділився рецептами салату та кави дальгона, які можна приготувати на сніданок для коханої.

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