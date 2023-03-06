Прості рецепти на 8 березня: святкові коктейлі для коханої

Алкогольні коктейлі не обов'язково замовляти у барах, їх можна приготувати й вдома. Особливо, якщо ви вирішите здивувати свою дівчину на 8 березня.

Можете приготувати святкову вечерю та додати романтики, виставивши по кімнаті ароматизовані свічки. Візьміть гарні бокали та спробуйте приготувати для коханої Orange you glad або Баракуду. Впевнені, що вона оцінить вашу ініціативу та буде задоволена сюрпризом.

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Щоб приготувати гарний помаранчевий коктейль "Orange you glad", вам знадобиться:

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Джин – 60 мл

Сік лимонний – 15 мл

Сік апельсиновий – 30 мл

Сироп – 15 мл

Содова – за бажанням

Змішайте в шейкері джин, лимонний сік, апельсиновий сік, содову та трішки сиропу. Додайте лід і ще раз змішайте, процідіть у склянку для коктейлю й розлийте у бокали. Подавайте зі шматочком апельсина.

"Баракуду" готувати теж легко. Потрібно придбати ром (45 мл), лікер Galliano L'Autentico (15 мл), сік ананасовий (60 мл) та вичавити сік з лайма.

Налийте в шейкер всі інгредієнти та покладіть кілька кубиків льоду. Збовтайте, процідіть в охолоджену склянку з новими кубиками льоду. Цей коктейль можна прикрасити м'ятою або шматочком ананаса.

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