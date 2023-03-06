Простые рецепты на 8 марта: праздничные коктейли для любимой

Алкогольные коктейли необязательно заказывать в барах, их можно приготовить дома. Особенно если вы решите удивить свою девушку на 8 марта.

Вы можете приготовить праздничный ужин и добавить романтики, выставив по комнате ароматизированные свечи. Возьмите хорошие бокалы и попробуйте приготовить для любимой Orange you glad или Баракуду. Уверены, что она оценит вашу инициативу и будет удовлетворена сюрпризом.

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Чтобы приготовить хороший оранжевый коктейль "Orange you glad", вам понадобится:

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Джин – 60 мл

Сок лимонный – 15 мл

Сок апельсиновый – 30 мл

Сироп – 15 мл

Содовая – по желанию

Смешайте в шейкере джин, лимонный сок, апельсиновый сок, содовую и немного сиропа. Добавьте лед и снова смешайте, процедите в стакан для коктейля и разлейте в бокалы. Подавайте с кусочком апельсина.

"Баракуду" готовить тоже легко. Необходимо приобрести ром (45 мл), ликер Galliano L'Autentico (15 мл), ананасовый сок (60 мл) и выжать сок из лайма.

Налейте в шейкер все ингредиенты и положите несколько кубиков льда. Взболтайте, процедите в охлажденный стакан с новыми кубиками льда. Этот коктейль можно украсить мятой или кусочком ананаса.

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