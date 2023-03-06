Рецепты на 8 марта: что приготовить любимой на праздник

Если вы хотите удивить свою любимую 8 марта, можно приготовить ей на завтрак салат с креветками и кофе дальгона.

Чтобы приготовить корейский кофе дальгона, вам понадобится растворимый кофе – 2 ст. ложки, столько же сахара, несколько столовых ложек горячей воды и 400 мл молока.

Для начала нужно взбить кофе, сахар и горячую воду, пока масса не станет кремовой. В стеклянную чашку или стакан налейте подогретое молоко, а сверху выложите кофейный крем.

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Чтобы приготовить салат с авокадо и креветками, нужны следующие продукты:

Авокадо – 2 шт

Сливочный творог – 100 г

Лук шалот – 1 шт

Сливочный творог – 100 г

Семга слабосоленая – 200 г

Очищенные вареные креветки – 15 г

Сухари из белого хлеба – 4 ст. л.

Помидор черри – 3 шт

Листовой салат – 100 г

Оливковое масло – столовая ложка

Как готовить:

Один авокадо очищаем от кожуры и нарезаем на частицы произвольного размера. Лук нужно мелко нарезать и растолочь вместе с авокадо.

Второе авокадо нужно смешать с листьями салата и добавить туда порезанную на произвольные кусочки семгу.

Надо выложить на тарелку сначала авокадо с луком, потом кусочки семги, а сверху уже сливочный сыр, а на него сухарики. Затем сверху нужно выложить листья салата с семгой и разложить сверху очищенные креветки.

Украсить салат нужно помидорами черри, разрезав их на 4 части. Сверху полейте оливковым маслом.

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