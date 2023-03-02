8 березня: кращі вітання для мами у прозі й картинках

Вже незабаром святкуватиметься Міжнародний жіночий день. Цього дня заведено вітати усіх жінок зі святом та дарувати їм квіти.

UAportal пропонує вам ідеї, як привітати найріднішу людину у світі з цим днем – маму. Якщо у вас немає можливості бути поруч з рідною людиною цього дня, надішліть їй у месенджер красиву вітальну листівку, або красиве привітання.

Читайте також: З наступаючим святом 8 березня! Красиві картинки і листівки для привітання колегам

Вітання з 8 березня у прозі:

Матусю, зі святом весни, з 8 Березня! Від щирого серця бажаю тобі тепла в серці і радості в душі. Я знаю, що твоя доброта оберігає мене щодня, допомагає мені все долати. Яка я вдячна тобі за все!

Відео дня

***

Мамочка, з 8 Березня! Ти в мене найкраща, я тебе нескінченно люблю! Хочу, щоб ти завжди посміхалася, ніколи не втомлювалася!

***

Рідна матусю! Я люблю тебе нескінченно. Як перші весняні струмки, хочу забрати зимовий смуток, як перші листочки, принести радість, а як ласкаве сонце, хочу зігріти тебе своїм промінням. Ти ж зігріваєш моє життя своїми добрими очима та теплотою серця. З 8 березня!

***

Зі святом весни, кохана матуся! Я щасливий, коли твоє обличчя світиться радісною усмішкою, коли в тебе чудове самопочуття та настрій. Я хочу приносити тобі лише радість та гарні новини. Будь завжди для нас джерелом любові та світла, живи довго-довго, рідна!

***

8 березня завжди асоціюється з весною і початком тепла, я бажаю тобі в цей жіночий день отримати море задоволення, нехай на душі завжди буде весняне сонячне тепло, нехай барви квітів завжди милують очі, а найрідніші люди зігрівають тебе своїм теплом! З 8 березня, тебе дорогенька!

***

Мамуся, вітаю з 8 Березня! Ти в мене найкрасивіша, найдбайливіша, найніжніша, ти найкраща на всьому білому світі! Люблю тебе до нескінченності!

***

Мила моя мамуся! Нехай твоє добре серце ніколи не знає тривоги, твої очі не застилають сльози, а твоя душа ніколи не сповнюється смутком. Нехай у твоєму житті буде менше тривог і більше світлих хвилин, щирих усмішок і гарного настрою. З 8 березня!

***

Люба наша мамо, сьогодні хочемо сказати тобі, що ти найважливіша в житті людина для нас. Ми вдячні за все, чого ти навчила нас, що подарувала в житті. Будь такою ж красивою жінкою і такою самою доброю людиною, як зараз. Зі святом!

***

Мамочко! У Міжнародний жіночий день я хочу сказати тобі спасибі за те, що ти завжди поряд зі мною! Ти з самого мого народження перетворюєш цей світ на казку. Я вдячна, що саме мені дісталася така чудова матуся. Я хочу, щоб ми разом відзначили ще безліч таких чудових весняних днів. Зі святом!

***

Матусенько, від щирого серця вітаю тебе зі святом весни, краси та квітів! Бажаю, щоб усі твої дні були зігріті радістю, як теплим сонечком!

***

Мамо, цього весняного дня хочу висловити тобі всю любов, мою подяку і тепло мого серця. У метушні я не забуваю про тебе, найдорожчу для мене людину. Я завжди відчуваю тепло твоїх рук і твого голосу, який співав мені в дитинстві колискові. Цього чудового дня 8 Березня бажаю тобі радості, жіночого та материнського щастя. Зі святом, рідненька!

***

З 8 Березня, мамуля! Будь радісною та щасливою. Нехай буде сонячний настрій, величезне везіння, нехай сповнюється задумане!

***

Найкраща мамочка на світі, вітаю з 8 Березня! Бажаю, щоби твоє серце ніколи не сумувало, раділо кожному дню!

***

Мамулька, бажаю, щоб твій настрій був завжди таким класним як букет весняних тюльпанів, нехай радісна посмішка завжди буде на твоєму чарівному личку, а теплі промінчики сонця зігрівають тебе!

Картинки з 8 березня, Міжнародним жіночим днем:

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!