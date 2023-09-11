80 на 20: Як застосувати закон Парето під час прибирання

Закон Парето, який звучить як "20 % зусиль дають 80 % результату, а решта 80 % зусиль — лише 20 % результату" відомий багатьом.

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Цей закон застосовується в різних сферах нашого життя. Сайт greenpost надає поради, як використовувати закон Парето для організації простору в своєму будинку.

Давайте розглянемо приклад, пов'язаний з вашим гардеробом. Скільки речей з вашого гардеробу ви вдягаєте найчастіше? За законом Парето, у вас є лише 20 % одягу, який ви використовуєте регулярно, а інші 80 % лежать без користі. Це правило може застосовуватися не лише до вашого одягу, але й до різних інших речей у вашому будинку, таких як посуд, іграшки, побутова техніка і так далі.

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Замисліться, скільки зайвих речей зберігається в вашому будинку і займає забагато місця. Велика кількість непотрібних предметів може переповнювати ваш простір і створювати незручності.

Отже, щоб використовувати закон Парето в організації вашого будинку, вам слід залишити лише ті речі, які вам дійсно потрібні і які приносять вам радість і задоволення. Послідовне організування вашого житла дозволить вам більше часу приділяти родині, розвитку, відпочинку та іншим приємним аспектам життя, замість трати часу на підтримку порядку серед надлишкових речей.

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