Чому не можна мити вікна після заходу сонця: прикмети, що збережуть добробут

Віра в те, що певні домашні справи не можна виконувати після заходу сонця, передавалася з покоління в покоління. Однією з таких справ є миття вікон, яке традиційно не рекомендується робити ввечері. Згідно з цим повір'ям, нещастя може потекти рікою, якщо хтось спробує помити вікна після заходу сонця.

Поняття завершення справ, поки світить сонце, глибоко вкорінене в мудрості наших пращурів. Вони вірили, що після заходу сонця в наш світ входить нечиста сила, яка може завдати шкоди. Тому вечірні клопоти, зокрема миття вікон, рекомендували відкласти до наступного дня.

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Забобони, пов'язані з вечірнім миттям вікон, походять від віри в те, що воно може негативно вплинути на мешканців будинку. Вважається, що, миючи вікна ввечері, людина ненавмисно вимиває з дому добробут. А отже, це може накликати в дім нещастя та неприємності.

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Крім того, наші предки вірили, що вечірнє миття вікон може накликати на когось із домочадців серйозні хвороби. Також вважалося, що це сприяє частим сваркам і суперечкам між членами родини.

Якщо відкинути забобони та прикмети, варто зазначити, що миття вікон ввечері може не дати задовільних результатів. Відсутність сонячного світла ускладнює виявлення та ефективне видалення плям і розводів зі скла.

Нагадаємо, UAportal розповів про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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