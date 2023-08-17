Почему нельзя мыть окна после заката: приметы, которые сохранят благосостояние

Вера в то, что определенные домашние дела нельзя выполнять после заката, передавалась из поколения в поколение. Одним из таких дел является мытье окон, которое традиционно не рекомендуется делать вечером. Согласно этому поверью, несчастье может потечь по реке, если кто-то попытается помыть окна после заката.

Понятие завершения дел, пока светит солнце, глубоко укоренено в мудрости наших предков. Они верили, что после захода солнца в наш мир входит нечистая сила, которая может нанести вред. Поэтому вечерние заботы, в частности мытье окон, рекомендовали отложить до следующего дня.

Читайте также: Не свистите в доме и не палите мусор ночью

Суеверия, связанные с вечерним мытьем окон, происходят от веры в то, что оно может отрицательно повлиять на жильцов дома. Считается, что, моя окна вечером, человек нечаянно вымывает из дома благополучие. Следовательно, это может навлечь в дом несчастья и неприятности.

Видео дня

Кроме того, наши предки верили, что вечерняя мойка окон может навлечь на кого-то из домочадцев серьезные болезни. Также считалось, что это способствует частым ссорам и спорам между членами семьи.

Если отбросить предрассудки и приметы, следует отметить, что мытье окон вечером может не дать удовлетворительных результатов. Отсутствие солнечного света затрудняет обнаружение и эффективное удаление пятен и разводов из стекла.

Напомним, UAportal рассказал о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !