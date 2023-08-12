Станете бедными: Почему нельзя ставить пустые бутылки на стол

Практически каждый из нас слышал фразу "не стал пустую бутылку на стол". Этот странный предрассудок вызывает интересные мысли и вопросы, но, похоже, есть рациональное объяснение этой народной мудрости.

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Часто нам рассказывают, что, оставляя пустую бутылку на столе, мы можем привлечь недостаточность и бедность в своей жизни, пишет Главред. Эта вера может проявиться как в материальных обстоятельствах, так и на душевном уровне. Да и еще один аспект – пустые сосуды, включая тарелки, салатники или чашки, лучше не оставлять на обеденном столе. Также верят, что зданию, где расставляют пустые бутылки, грозит нехватка денег и достатка.

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В народных верованиях утверждается, что незакрытые пустые бутылки могут стать убежищем для отрицательной энергии, то есть "загрязнить" пространство вокруг себя. Поэтому ставить их на стол – языковой запрет на это действие, которое может оказать негативное влияние.

Также можно услышать мнение, что наличие пустых бутылок на столе может быть намеком для гостей, что пора прощаться.

Исторический аспект этого предрассудка имеет корни, связанные с прошлым. В начале XIX века во Франции украинские казаки изучали выгоды определенных приемов счета, когда сумма счета определялась количеством оставленных пустых бутылок на столе. Для уменьшения суммы счета казаки искусно применяли прием, используя только часть бутылок.

Кроме символического аспекта, есть и практическая сторона этого запрета. Пустые бутылки могут мешать, занимать лишнее место и создавать барьеры для удобного сервиса. Кроме этого, они менее устойчивы, что может привести к непреднамеренным повреждениям и разбиению другой посуды.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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