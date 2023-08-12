Станете бідними: Чому не можна ставити порожні пляшки на стіл

Майже кожен із нас чув фразу "не став порожню пляшку на стіл". Цей дивний забобон викликає цікаві думки та запитання, але, схоже, існує раціональне пояснення цієї народної мудрості.

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Часто нам розповідають, що залишаючи порожню пляшку на столі, ми можемо привернути недостатність та бідність в своєму житті, пише Главред. Ця віра може виявитися як у матеріальних обставинах, так і на душевному рівні. Та й ще один аспект – порожні посудини, включаючи тарілки, салатники чи чашки, краще не залишати на обідньому столі. Також вірять, що будинку, де розставляють порожні пляшки, загрожує нестача грошей та достатку.

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У народних віруваннях стверджується, що незакриті порожні пляшки можуть стати притулком для негативної енергії, тобто "забруднити" простір навколо себе. Тому ставити їх на стіл – мовна заборона цього дія, яке може мати негативний вплив.

Також можна почути думку, що наявність порожніх пляшок на столі може бути натяком для гостей, що настав час прощатися.

Історичний аспект цього забобону має корені, пов'язані з минулим. На початку XIX століття, у Франції, українські козаки вивчали вигоди певних прийомів рахунку, коли сума рахунку визначалася кількістю залишених порожніх пляшок на столі. Для зменшення суми рахунку, козаки майстерно застосовували прийом, використовуючи лише частину пляшок.

Окрім символічного аспекту, є й практична сторона цього заборону. Порожні пляшки на столі можуть заважати, займати зайве місце та створювати бар'єри для зручного сервісу. Крім цього, вони є менш стійкими, що може призвести до ненавмисних пошкоджень і розбиття іншого посуду.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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