Сколько роз должно быть в букете, и кому следует дарить разное количество цветов: приметы и предрассудки

Розы – это одни из самых популярных и красивых цветов, которые выбирают для подарка или собственного сада.

Различные цвета роз несут разное символическое послание, но не менее важно количество этих цветов в букете. Так, согласно народным поверьям, каждое количество роз имеет свою собственную символику и значение. Об этом пишет Телеграф.

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Единичная роза в букете означает "любовь с первого взгляда" или "ты все еще единственная". Это простой, но элегантный способ выразить свою симпатию или благодарность.

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Две розы в букете символизируют "взаимную любовь и привязанность". Этот букет отлично подойдет для пары, которая празднует свою годовщину или просто хочет подкрепить свои чувства.

Три розы в букете выражают слова "я люблю тебя". Этот вариант является традиционным подарком на трехмесячную годовщину или просто средство сказать "ты мне дорог/дорога".

Семь роз в букете символизируют "очарование" или "обожание". Выразить свой восторг и восторг можно таким изысканным комплиментом.

Десять роз в букете обозначают "ты идеален". Это отличный способ сказать кому-то, что вы цените его качество и характер. После 10 роз, парное количество цветов уже не несет особого сакрального значения, поэтому букеты по 12 или 14 роз могут быть подарками.

Одиннадцать роз в букете символизируют "ты мой дорогой человек". Это сильное выражение вашей любви и уважения.

Тринадцать роз в букете означают "вечную дружбу" или "тайный поклонник". Они могут быть отличным подарком для друга или подруги, а также для того, кто желает вам что-то сказать. Следует отметить, что число тринадцать имеет загадочное значение и в некоторых поверьях носит отрицательное содержание, но не касается этого случая с цветами.

Выбирая розы для особенного человека, следует руководствоваться своими чувствами и настроением. Каждый цвет имеет свое символическое значение и правильно выбранные розы смогут выразить ваши чувства и эмоции. Лучше дарить розы лично, глядя в глаза получателю, поскольку это придаст более интимный и теплый характер вашему подарку, и это будет несколько отличается от холодного имперсонального способа отправки цветов по почте или курьеру.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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