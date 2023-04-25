88-річний іспанець виграв у лотерею £1,2 млн, як напророкувала ворожка, але помер, не витративши гроші

Мешканець Іспанії виграв у лотерею після того, як йому це напророкувала ворожка. Однак свій виграш він не встиг витрати, навіть не встиг отримати одну з виплат виграних грошей.

Як повідомляє "La Nueva España", Хесус Мартінес помер у віці 88 років, через кілька місяців після того, як виграв 1,07 мільйона фунтів стерлінгів у Різдвяній лотереї (1,2 мільйона євро). Видання пише, що Хесус Мартінес регулярно грав у лотерею. Він був шахтарем, а також працював вантажником пакунків і валіз на вокзалі.

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У той момент, коли було оголошено про перемогу іспанця у лотереї, Хесус Мартінес стверджував, що раніше ворожка передбачила, що одного дня він стане мільйонером і зрештою це справдилося.

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Проте Мартінес трагічно загинув лише через чотири місяці після свого масштабного виграшу, так і не зумівши витратити жодної частини свого мільйонного статку. Керівники лотерейного розіграшу виплачували йому гроші частинами, тож Хесус Мартінез встиг отримати лише три частини виграшу. Перші два внески він поклав на свій банківський рахунок, але наразі незрозуміло, що зробив з третім траншем.

Один із його друзів, ім’я якого не називається, сказав: "На жаль, у нього було лише чотири місяці, щоб отримати великий приз".

Невідомо, що станеться з рештою його виграшу, який ще навіть не повністю виплачений.

Нагадаємо, у Великій Британії під час ремонту у квартирі її власник знайшов під стелею вартісні картини.

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