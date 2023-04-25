88-летний испанец выиграл в лотерею £1,2 млн, как предсказала гадалка, но умер, не потратив деньги

Житель Испании выиграл в лотерею после того, как ему это предсказала гадалка. Однако свой выигрыш он не успел потратить, даже не успел получить одну из выплат выигранных денег.

Как сообщает "La Nueva España", Хесус Мартинес скончался в возрасте 88 лет, спустя несколько месяцев после того, как выиграл 1,07 миллиона фунтов стерлингов в Рождественской лотерее (1,2 миллиона евро). Издание пишет, что Хесус Мартинес регулярно играл в лотерею. Он был шахтером, а также работал грузчиком свертков и чемоданов на вокзале.

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В тот момент, когда было объявлено о победе испанца в лотерее, Хесус Мартинес утверждал, что раньше гадалка предсказала, что однажды он станет миллионером и в конце концов это сбылось.

Однако Мартинес трагически погиб только через четыре месяца после своего масштабного выигрыша, так и не сумев потратить ни одной части своего миллионного состояния. Руководители лотерейного розыгрыша выплачивали ему деньги частями, так что Хесус Мартинез успел получить только три части выигрыша. Первые два взноса он положил на свой банковский счет, но пока не ясно, что сделал с третьим траншем.

Один из его друзей, имя которого не называется, сказал: "К сожалению, у него было всего четыре месяца, чтобы получить большой приз".

Неизвестно, что произойдет с остальным выигрышем, который еще даже не полностью выплачен.

Напомним, в Великобритании во время ремонта в квартире ее владелец обнаружил под потолком стоимостные картины.

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