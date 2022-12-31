9 автомобільних хитрощів, про які знають тільки досвідчені водії

Автомобілі існують вже багато часу і власникам здається, що про свого залізного друга та догляд за ним вони знають практично все. Проте дуже часто виявляється, що є поради, які б полегшили процес обслуговування автомобіля. Маленькі нюанси вигадують самі водії і діляться ними в мережі, тому кожен бажаючий може знайти для себе гарний лайфхак. Сьогодні ми зробили підбірку з 9 основних порад, які полегшать життя автолюбителів.

1. Встановлюйте повторювані нагадування

У вас у кишені є власний помічник – смартфон. Ви можете сказати телефону, що вам потрібно поміняти шини в серпні 2076 року, і він запитає вас, яку мелодію сигналу нагадування ви хочете почути.

Прочитайте посібник користувача та запрограмуйте рекомендовані інтервали обслуговування на свій телефон. Враховуйте все: заміну рідин, фільтрів, перевірку шин тощо. Так ви ніколи більше не пропустите технічний огляд. Тільки переконайтеся, що поставили нагадування на 15:00, а не 3 години ночі.

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2. Крем для гоління від запотівання скла

Для початку, потрібно нанести крем для гоління на скло зсередини, після чого ретельно протерти скло. Після цього на них утворюється плівочка. Також іноді водії користуються звичайним милом, правда воно може залишати на склі розводи. Крім піни для гоління та мила скла автомобіля можна обробити спиртом, що також захистить їх від запотівання. Єдиним мінусом такого методу є непорозуміння з поліцією, яке може виникнути у процесі спілкування

3. Охолодіть салон після виходу з автомобіля

Як не дивно, але боротися із запотіванням скла можна не лише спеціальними засобами. Так, достатньо перед виходом з автомобіля охолодити салон до температури навколишнього середовища, відкривши для цього всі двері. Таким чином не буде різниці температур, а як наслідок – конденсату і запітнілих шибок.

4. Регулярно мийте машину

Регулярне миття автомобіля заощадить вам час і гроші в майбутньому. Ця порада схожа на те, коли кажуть вам пити більше води. Ви розумієте це і знаєте, що це добре, але не завжди встигаєте.

Ваш автомобіль постійно піддається несприятливим атмосферним явищам. Бруд, вода, дорожні олії, дорожня сіль та безліч інших "агресорів" з'являться на машині, як тільки ви виїдете з гаража. Як цукор на зубній емалі, чим довше ці забруднення залишаються на вашому автомобілі, тим більших збитків вони потенційно можуть завдати.

Немає конкретного правила, як часто мити машину, тому що ми не знаємо, де ви живете або як часто ви керуєте машиною. Просто пам'ятайте про бруд на машині і керуйтеся здоровим глуздом. А якщо птах раптово вирішить удобрити вашу фарбу – негайно змийте її.

5. Перевірка палива аркушем паперу

У мороз можна капнути паливо на аркуш паперу та подивитися, чи залишаться на ньому кристалики льоду. Якщо таке сталося, то на цій АЗС краще не заправляються, оскільки паливо розбавляють чимось.

6. Рятівний котячий наповнювач

Цьому чудо-засобу є ще одне застосування. Мішок котячого наповнювача особливо нагоді водіям взимку, коли автомобіль застряг у снігу або на льоду. Просто висипте його вміст під колеса автомобіля, і ви виберетеся зі снігового/крижаного полону.

7. Перевантажений ключ на замку запалювання

У багатьох водіїв на ключі запалення висить безліч непотрібних брязкальців та зайвих ключів. Подібна вага тисне на ключ запалення і призводить до додаткового зносу. У деяких випадках йдеться навіть про облом ключа. Зніміть зайві брелоки та ключі, якщо ви ними не користуєтеся, або носіть дві зв’язки.

8. Замінник антидощу з ефектом полірування

Ви не повірите, але звичайний кондиціонер для волосся впорається зі створенням гідрофобного покриття не гірше, ніж найдорожчий антидощ. Після миття авто потрібно розвести кондиціонер для волосся з водою в пропорції 1:2 і нанести його на автомобіль. Через 5 хвилин автомобіль потрібно обполоснути водою.

9. Прогрів замку трубочкою

Проблема замерзлого замку потихеньку сягає минулого, оскільки більшість сучасних машин відкриваються дистанційно. Тим не менш, якщо потрібно відкрити замерзлий замок двері взимку, то можна подихати на нього через трубочку. Також експерти рекомендують обробити замок спиртом або дезінфікуючим засобом.

Нагадаємо, сучасні авто мають безліч опцій, і далеко не кожен водій знає про всі їх можливості. UAportal розповів про досить поширені, але маловідомі опції в авто, які можуть значно полегшити життя водію.

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