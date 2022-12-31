9 автомобильных уловок, о которых знают только опытные водители

Автомобили существуют уже много времени и владельцам кажется, что о своем железном друге и уходе за ним они знают практически все. Однако очень часто оказывается, что есть советы, облегчающие процесс обслуживания автомобиля. Маленькие нюансы придумывают сами водители и делятся ими в сети, поэтому каждый желающий может найти себе хороший лайфхак. Сегодня мы сделали подборку из 9 основных советов, которые облегчат жизнь автолюбителям.

1. Установите повторяющиеся напоминания

У вас в кармане есть собственный помощник – смартфон. Вы можете сказать телефону, что вам нужно сменить шины в августе 2076 года, и он спросит вас, какую мелодию сигнала напоминания вы хотите услышать.

Прочтите руководство пользователя и запрограммируйте рекомендованные интервалы обслуживания на телефоне. Учитывайте все: замену жидкостей, фильтров, проверку шин и т.д. Так вы никогда больше не упустите технический осмотр. Только убедитесь, что поставили напоминание на 15 часов, а не 3 часа ночи.

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2. Крем для бритья от запотевания стекла

Для начала нужно нанести крем для бритья на стекло изнутри, после чего тщательно протереть стекло. После этого на них появляется пленочка. Также иногда водители пользуются обычным мылом, правда, оно может оставлять на стекле разводы. Кроме пены для бритья и мыла стекла автомобиля можно обработать спиртом, что также оградит их от запотевания. Единственным минусом такого метода является недоразумение с полицией, которое может возникнуть в процессе общения.

3. Охладите салон после выхода из автомобиля

Как ни странно, но бороться с запотеванием стекла можно не только специальными средствами. Да, достаточно перед выходом из автомобиля охладить салон до температуры окружающей среды, открыв для этого все двери. Таким образом не будет разницы температур, а как следствие – конденсата и запотевших стекол.

4. Регулярно мойте машину

Регулярная мойка автомобиля сэкономит вам время и деньги в будущем. Этот совет похож на то, когда говорят вам пить больше воды. Вы понимаете это и знаете, что это хорошо, но не всегда успеваете.

Ваш автомобиль постоянно подвергается неблагоприятным атмосферным явлениям. Грязь, вода, дорожные масла, дорожная соль и множество других "агрессоров" появятся на машине, как только вы выедете из гаража. Как сахар на зубной эмали, чем дольше эти загрязнения остаются на вашем автомобиле, тем больший ущерб они потенциально могут нанести.

Нет конкретного правила, как часто мыть машину, потому что мы не знаем, где вы живете или как часто вы управляете машиной. Просто помните о грязи на машине и руководствуйтесь здравым смыслом. А если птица внезапно решит удобрить вашу краску – немедленно смойте ее.

5. Проверка топлива листом бумаги

В мороз можно капнуть топливо на лист бумаги и посмотреть, останутся ли на нем кристаллики льда. Если такое произошло, то на этой АЗС лучше не заправляются, поскольку топливо разбавляют чем-нибудь.

6. Спасательный кошачий наполнитель

Этому чудо-средству есть еще одно применение. Мешок кошачьего наполнителя особенно пригодится водителям зимой, когда автомобиль застрял в снегу или на льду. Просто высыпьте его содержимое под колеса автомобиля, и вы выберетесь из снежного/ледяного плена.

7. Перегруженный ключ на замке зажигания

У многих водителей на ключе воспаления висит множество ненужных погремушек и лишних ключей. Подобный вес давит на ключ воспаления и приводит к дополнительному износу. В некоторых случаях речь идет даже об обломе ключа. Снимите лишние брелки и ключи, если вы ими не пользуетесь, или носите две связи.

8. Заменитель антидождя с эффектом полировки

Вы не поверите, но обычный кондиционер для волос справится с созданием гидрофобного покрытия не хуже самого дорогого антидождя. После мытья авто нужно развести кондиционер для волос с водой в пропорции 1:2 и нанести их на автомобиль. Через 5 минут автомобиль нужно ополоснуть водой.

9. Прогрев замка трубочкой

Проблема замерзшего замка потихоньку уходит в прошлое, поскольку большинство современных машин открываются дистанционно. Тем не менее, если нужно открыть замёрзший замок двери зимой, то можно подышать на него через трубочку. Также эксперты рекомендуют обработать замок спиртом или дезинфицирующим средством.

Напомним, современные авто имеют множество опций, и далеко не каждый водитель знает все их возможности. UAportal рассказал о довольно распространенных, но малоизвестных опциях в авто, которые могут значительно облегчить жизнь водителю.

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