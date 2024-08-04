Пекельна спека вже на порозі: Діденко сказала, коли в Україні знову чекати +40
Українців очікує чергова хвиля спекотної погоди. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, вже з наступного тижня, приблизно з 13-14 серпня, температура повітря в багатьох регіонах країни може піднятися до +32+37 градусів, а місцями й перевищити цей показник.
На деяких прогностичних картах навіть з'явилися позначки +40 градусів. Така спека може тривати близько тижня, а потім, за попередніми прогнозами, очікується деяке похолодання, прогнозує Діденко.
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"Хоча прогноз на такий тривалий період може змінюватися, варто бути готовими до спекотної погоди і вжити необхідних заходів обережності", – зазначила синоптикиня.
Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що очікується "спокійний характер погоди без небезпечних та стихійних метеорологічних явищ".
Понеділок 5 серпня:
Дощі у східних та західних областях. Температура повітря вночі до 17, вдень до 31 °C.
Вівторок 6 серпня:
Дощі у західних областях, місцями у північних регіонах та в Одеській області (можливі грози). Температура повітря вночі до 17, вдень від 26 до 31 градуса.
Середа 7 серпня:
Дощі можливі у північній частині країни та у Криму, на Лівобережжі – з грозами. Температура повітря вночі 18 °C, вдень від 29 до 32 °C.
Четвер 8 серпня:
Переважно без опадів. Температура повітря вночі 18 °C, вдень від 29 до 32 °C.
П'ятниця 9 серпня:
Дощі можливі у західних областях. Температура повітря вночі 19 °C, вдень від 32 до 34 °C.
Субота 10 серпня:
Короткочасні дощі з грозами можливі вночі у північних та західних областях, вдень – у центральних, південних регіонах та на Харківщині. Температура повітря вночі 20 °C, вдень від 32 до 35 °C.
Неділя 11 серпня:
Без опадів. Температура повітря вночі 19 °C, вдень від 29 до 33 °C.
Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.
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