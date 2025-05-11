Пекельне літо: синоптики попереджають, що спека та посуха можуть знищити частину врожаю в Україні

Цього року українське літо обіцяє бути аномально спекотним і з мінімальною кількістю опадів. Уже зараз фіксується дефіцит дощів по всій території країни.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Як пояснив синоптик, саме травневі опади мають вирішальне значення для формування врожаю. Проте цьогоріч у першій половині місяця можливі навіть нічні заморозки, що лише ускладнює ситуацію.

"Урожай цього року значною мірою буде залежати від того, якою буде травнева погода", – підкреслив Постригань.

Він також додав, що літо 2025 року, згідно з прогнозами, очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.

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"Середня температура цього літа прогнозується на 2 градуси вище за норму, а кількість опадів – нижчою за звичний рівень", – зазначає експерт.

Через зміну клімату літо стало відчутно спекотнішим і посушливішим. За останні 30 років середні літні температури зросли на 1,6 °С, тоді як обсяг опадів зменшився на 12 %. Кількість днів із температурою понад 30 °С, особливо вище 35 °С, практично подвоїлася. Найпомітніші зміни, за словами синоптика, спостерігаються у липні. Через перегрітий ґрунт дощова вода швидко випаровується, не встигаючи вбиратись у землю, що знижує її доступність для рослин.

У другій половині літа – зокрема в липні та серпні – спека часто негативно впливає на стан рослинності. Відсутність вологи в комплексі з високими температурами створює серйозні виклики для сільського господарства.

Як повідомляє Віталій Постригань, вже зараз температура ґрунту на 10-сантиметровій глибині відповідає типовим показникам середини травня. Така ситуація є несприятливою, особливо для вирощування картоплі.

Посуха в Україні: загострення кліматичної ситуації

Кліматичні зміни в Україні відбуваються дедалі стрімкіше. Спекотних днів стає більше, а періоди без дощу тривають довше. За словами кліматологині Віри Балабух, у період із 1961 по 2024 рік темпи підвищення температури в нашій країні майже у 2,5 раза перевищили глобальні показники.

Найбільш критична ситуація спостерігається на півдні. Там, окрім впливу кліматичних змін, негативну роль відіграла і втрата Каховського водосховища. У результаті зростає ризик опустелювання: розширюються Олешківські піски, а кількість опадів продовжує зменшуватися, що лише ускладнює водний баланс регіону.

Раніше ми розповідали, що аномальне літо може зірвати урожай.

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