Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого дружина вагітна третьою дитиною

В Україні триває мобілізація, однак певні категорії громадян мають право на відстрочку. Зокрема, призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких є троє неповнолітніх дітей.

Однак чи враховується ситуація, коли в родині є двоє неповнолітніх дітей, і дружина вагітна третьою дитиною? На це дав пояснення адвокат Андрій Карпенко

Він зауважив, що вагітність жінки не дорівнює наявності дитини. Таким чином, лише після появи дитини на світ, чоловік матиме право на відстрочку від мобілізації.

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Окрім цього, особу з трьома неповнолітніми дітьми все одно можуть призвати. Відстрочку можна отримати лише ті, хто не мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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