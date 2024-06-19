У Раді пояснили, коли чекати на закон про демобілізацію

Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Втім, чимало військовослужбовців очікують на закон про демобілізацію.

Документ планують внести до Верховної Ради, якщо темпи мобілізації не зміняться до кінця літа. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді".

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації. Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься", – зазначив він.

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Костенко додав, що спершу потрібно зрозуміти, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа. У випадку, якщо темпи збережуться та підвищаться, "тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію".

На думку нардепа, приблизний термін готовності відповідного проєкту – жовтень цього року. Однак це можливо виключно за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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