В Раде объяснили, когда ждать закона о демобилизации

Генеральный штаб Вооруженных сил удовлетворен нынешними темпами мобилизации. Впрочем, многие военнослужащие ожидают закона о демобилизации.

Документ планируется внести в Верховную Раду, если темпы мобилизации не изменятся до конца лета. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Українській правді".

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, даже превышающее ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", – отметил он.

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Костенко добавил, что сначала нужно понять, будут ли сохраняться такие темпы как минимум до конца лета. В случае, если темпы сохранятся и повысятся, "тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации".

По мнению нардепа, примерный срок готовности соответствующего проекта – октябрь этого года. Однако это возможно исключительно при сохранении текущих тенденций мобилизации.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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