Адвокат пояснив, чи може військовозобов'язаний отримати відстрочку, якщо третя дитина народжена поза шлюбом

Багатодітні батьки в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, чи поширюється це право на батьків, чиї діти народжені поза шлюбом? Це питання турбує військовозобов'язаних українців.

Адвокат Владислав Дерій роз’яснив, що для отримання відстрочки в такому випадку необхідно виконати кілька умов. По-перше, чоловік має офіційно визнати батьківство. Це означає отримання свідоцтва про народження дитини, де він вказаний батьком.

По-друге, важливо укласти нотаріально завірений договір з матір’ю дитини про сплату аліментів та участь у вихованні дитини. Цей документ стане підтвердженням того, що батько бере участь у житті дитини.

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Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку. Однак, це право може бути скасовано, якщо батько має заборгованість зі сплати аліментів. Тому важливо підтвердити відсутність таких заборгованостей довідкою з виконавчої служби.

Які документи необхідно подати:

Заява про відстрочку

Свідоцтва про народження дітей

Свідоцтво про шлюб (якщо є)

Нотаріально завірений договір з матір’ю дитини про сплату аліментів

Довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості

Адвокат рекомендує надіслати копії цих документів цінним листом з описом вкладеного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Це допоможе уникнути проблем у разі втрати документів.

При особистому візиті до ТЦК необхідно подати заяву про відстрочку у двох екземплярах. Один екземпляр з відміткою про прийняття залишається у військовозобов’язаного.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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