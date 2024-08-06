Адвокат объяснил, может ли военнообязанный получить отсрочку, если третий ребенок рожден вне брака

Многодетные родители Украины имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако распространяется ли это право на родителей, чьи дети рождены вне брака? Этот вопрос беспокоит военнообязанных украинцев.

Адвокат Владислав Дерий разъяснил, что для получения отсрочки в таком случае необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, мужчина должен официально признать отцовство. Это означает получение свидетельства о рождении ребенка, где он указан отцом.

Во-вторых, важно заключить нотариально заверенный договор с матерью ребенка об уплате алиментов и участии в воспитании ребенка. Этот документ станет подтверждением того, что отец принимает участие в жизни ребенка.

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Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, имеют право на отсрочку. Однако это право может быть отменено, если родитель имеет задолженность по уплате алиментов. Поэтому важно подтвердить отсутствие таких задолженностей справкой из исполнительной службы.

Какие документы необходимо представить:

Заявление об отсрочке

Свидетельства о рождении детей

Свидетельство о браке (если есть)

Нотариально заверенный договор с матерью ребенка об уплате алиментов

Справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности

Адвокат рекомендует отправить копии этих документов ценным письмом с описанием вложенного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Это поможет избежать проблем при потере документов.

При личном визите в ТЦК необходимо подать заявление об отсрочке в двух экземплярах. Один экземпляр с отметкой о принятии остается у военнообязанного.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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