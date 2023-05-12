Аеророзвідники на Бахмутському напрямку ліквідували ворожий ЗРК 'Панцир-С1' за 15 млн доларів (відео)

На східному напрямку фронту, поблизу Бахмуту, українським захисникам вдалося знищити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" ворога. Цей ЗРК був загрозою для авіації, ракет і беспілотників.

Відео ліквідації російської військової техніки з'явилося у мережі. Його опублікувала 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Мінус Панцир С1. Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 45 ОАБр виявила Панцир С1, у співпраці із ракетним підрозділом та аеророзвідкою 132 ОРБ (132-й окремий розвідувальний батальйон) комплекс перетворено на металобрухт", – так наші бійці прокоментували ці епічні кадри.

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Довідково:

Панцир-С1 – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз. Вартість – $ 15 млн.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект Панцира-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км.

Російська армія використовує ЗРПК Панцир-С1 з 2012 року.

Раніше ми повідомляли, як бійці зі спецпідрозділу "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського солдата, відправивши йому записку. Оператори дронів на Бахмутському напрямку помітили російського військового, який жестами просив пощади. Йому було відправлено дроном записку з наказом слідувати за коптером. Завдяки цьому випадку наші бійці поповнили обмінний фонд ще одним росіянином.

Пропонуємо також прочитати, як українські бійці завдяки натівській гаубиці М777 на східному напрямку фронту провели зачистку ворога, який вів прицільний вогонь по наших позиціях з верхніх поверхів багатоповерхівки. Це сталося у Бахмуті. Стало відомо, що по ворогу відпрацювали оператори 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ОПСП ССО).

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