Аеророзвідка SOLOVEY зняла на відео 'вполювання' ворожого 2С4 'Тюльпан'

На одному з напрямків фронту українські бійці помітили ворожий самохідний міномет С4 "Тюльпан". Завдяки пильності аеророзвідників його було знищено.

Відео підриву самохідного міномета калібру 240 мм з'явилося у мережі. Його опублікували аеророзвідники з SOLOVEY у своєму телеграм-каналі.

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Відео дня

Зазначається, що по ворожій техніці поблизу Мар'їнки (Донецька область) відпрацювали бійці 116 бригади ТрО, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади (79 ОДШБр) та 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" (55 ОАБр).

На відео можна побачити, як ворог "припаркував" самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" у населеному пункті між будинків. Аеророзвідка помітила ворожу техніку та передала координати артилерії. Влучними пострілами міномет було "розібрано" на друзки.

Довідково: 2С4 "Тюльпан" – за даними російського міноборони цей самохідний міномет "найпотужніший міномет у світі, який не має аналогів".

Калібр – 240 мм. Дальність стрілянини – до 20 кілометрів. На цій відстані фугасні міни "Тюльпанів" здатні знищити укріплені будівлі, живу силу та бронетехніку супротивника.

Міномети 2С4 "Тюльпан" були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році та при штурмі заводу "Азовсталь" під час боїв за Маріуполь у 2022 році.

Надходив на озброєння окремих артилерійських бригад резерву Головного командування. 2С4 "Тюльпан" призначений для знищення ЗЯН противника, його довготривалих фортифікаційних споруд та інженерних споруд польового типу, укріплених будівель, укритої живої сили і техніки, командних пунктів, артилерійських і ракетних батарей, та іншої бойової техніки недоступної для прямовисного артилерійського вогню.

Основним озброєнням є 240-мм міномет 2Б8. Міномет кріпиться рамою опорної плити до балок на верхньому кормовому листі корпусу шасі 2С4.

Для зарядження з ґрунту міномет 2С4 обладнаний спеціальною лебідкою. Постріл здійснює наводчик міномета з допомогою спеціального виносного пульта.

2С4 "Тюльпан" має дуже оригінальну конструкцію. Артилерійська частина розміщена на даху корпусу. Усередині корпусу шасі, розміщені екіпаж, апаратура і боєкомплект до гармати.

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