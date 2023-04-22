'Отримали вибуховий штраф': спецпризначенці дроном ZELYA відправили на той світ ворожу вантажівку

Українські аеророзвідники на одному з напрямків фронту засікли ворожу вантажівку. Во ворогу було скеровано безпілотник-камікадзе.

Кадри знищення зявилися у мережі. Зазначається, що вантажівку російських окупантів було підірвано дроном з крафтнеймом ZELYA.

Цей дрон було названо на честь полеглого Героя України Вадима Зеленюка.

"Авто загарбників було затримано за порушення правил дорожнього руху – перетнуло подвійну суцільну червону лінію. Шериф ZELYA, номер значка 015, виписав вибуховий штраф окупантові", – так жартівливо прокоментували це відео наші захисники з Телеграм-каналу "Ескадрон".

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Тим часом активіст Сергій Стерненко стверджує, що цей дрон було придбано за кошти громадян, які донатять на "Армію дронів". "FPV-дрони, придбані за ваші кошти, продовжують завдавати втрат і страждань російським окупантам", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Довідково: 22 серпня 2022 року у ході бойових дій на Донеччині загинув майор, військовослужбовець спецпідрозділу "Омега" Північного об'єднання Національної гвардії України Вадим Зеленюк. Його посмертно нагородили орденом "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України.

Вадим Зеленюк на війні проти росіян з 2014 року, він виконував бойові завдання на сході нашої держави.

24 лютого 2022 року Зеленюк зателефонував рідним, і сказав, що знаходиться під Києвом. У той час у Київській області його спецзагін брав участь у ризикованих операціях. Зокрема, нашим бійцям вдалося зафіксувати та передати артилерії ЗСУ точні координати скупчення броньованої техніки. У результаті спецоперації групи, в яку входив Вадим, військові відтиснули ворога на 12 кілометрів.

Нагадаємо, 22 квітня бійці Президентської бригади показали відео своєї роботи на активному напрямку фронту. Наші захисники вдарили спочатку по окопах ворога, потім ліквідували кулеметника й станковий автоматичний гранатомет росіян. Потім було знищено й ручний протитанковий гранатомет ворога.

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