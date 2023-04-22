'З хірургічною точністю випалюють нечисть': президентська бригада показала відео ліквідації опорного пункту ворога

Бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на одному з напрямків фронту знищили опорний пункт ворога. Мінометники відпрацювали на відмінно.

Відео, як наші захисники атакували російських бойовиків, опублікувало Міністерство оборони України у Фейсбуці. На ньому зафіксовано, як аеророзвідка помітила ворожі позиції та передала координати мінометникам.

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Відео дня

Бійці президентської бригади вдарили спочатку по окопах ворога, потім ліквідували кулеметника й станковий автоматичний гранатомет росіян. Потім було знищено й ручний протитанковий гранатомет ворога.

"З хірургічною точністю випалюють російську нечисть з української землі. Воїни Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького виявили опорний пункт ворога й точними влучаннями 60-мм та 82-мм мінометів знищили кулеметну позицію, АГС та РПГ із боєкомплектом. Кожен окупант отримає свою порцію свинцю", – прокоментували це відео у Міноборони.

Днями бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали відео з Луганщини, де вони ліквідували ворожий танк та підірвали бойову машину піхоти ворога, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.

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